Abp Jędraszewski: wielka historia Kościoła krakowskiego jest ciągle żywa

md, Kraków, 2017-01-25

Mój plan jest jeden: iść za Chrystusem, głosząc Ewangelię. Na konkrety przyjdzie czas, gdy formalnie obejmę posługę – mówił abp Marek Jędraszewski pytany przez dziennikarzy o priorytety swojej posługi w Krakowie. - Na pewno dostrzegą państwo nowe akcenty, to jest naturalne, ale najważniejsza jest ciągłość głoszenia Ewangelii - podkreślił.

Świadomość wielkiej historii i teraźniejszości Kościoła w Krakowie budzi we mnie wielkie emocje – wyznał nowy metropolita krakowski. - Dar, który przed chwilą otrzymałem [krzyż pektoralny kard. Sapiehy – red.], budzi wielkie wzruszenie. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że będę go kiedykolwiek nosił - dodał.

Nawiązując do umieszczonych w krzyżu relikwii świętych, podkreślił, że „Kościół buduje swoją ciągłość i wielkość na krwi męczenników – tych dawnych i dzisiejszych”. - Wielka historia tej ziemi, tego Kościoła, jest ciągle żywa - zaznaczył abp Jędraszewski. Odwołał się w ten sposób do tragicznej śmierci wolontariuszki świeckiej Heleny Kmieć, która pochodziła z archidiecezji krakowskiej.

Pamięć zamordowanej w Boliwii wolontariuszki uczczono minutą ciszy i modlitwy na rozpoczęcie konferencji prasowej.

