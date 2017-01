Bp Kiernikowski modli się za ofiary wypadku w Jeleniej Górze

ks. ww, lk, Legnica, 2017-01-02

Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski modli się za ofiary wypadku w Jeleniej Górze. W modlitwie biskup prosi Boga, "aby wszystkim, których dotknęły skutki tego tragicznego wypadku, dał moc i światło w przeżywaniu bolesnej straty bliskich osób". W sylwestrową noc, tuż przed północą w tragicznym wypadku drogowym zginęły dwie nastolatki. Sprawcą okazał się pijany obywatel Ukrainy.

Bp Kiernikowski przesyła na ręce proboszcza parafii Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, do której należały nastolatki, wyrazy współczucia dla rodzin. Kieruje je także do całej jeleniogórskiej społeczności z powodu tragicznego wydarzenia, w którym zginęły dziewczęta.

W modlitwie bp Kiernikowski prosi "o dar życia wiecznego dla Marii i Sary". - Proszę też Pana Boga, aby wszystkim, których dotknęły skutki tego tragicznego wypadku, dał moc i światło w przeżywaniu bolesnej straty bliskich osób. Niechaj Pan Bóg da też właściwe pojmowanie tego bolesnego wydarzenia wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób będą się zajmować jego skutkami - napisał w komunikacie ordynariusz legnicki.

Do tragicznego wydarzenia doszło w sylwestrową noc w Jeleniej Górze. Tuż przed północą kierujący samochodem terenowym 30-letni obywatel Ukrainy wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie dziewczyny, 14- i 16-latkę. Auto przebiło jeszcze barierkę i wpadło do rzeki. Sprawca miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. On i pasażerka przeżyli. Mężczyzna przebywa na obserwacji w szpitalu i czeka na przesłuchanie. Nie usłyszał jeszcze zarzutów.

