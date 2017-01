Legnica: Rada Młodych nowym gremium w legnickiej kurii

ks.ww, mip, Legnica, 2017-01-19

Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał w środę, 18 stycznia, diecezjalną Radę Młodych. Będzie to gremium złożone z przedstawicieli ruchów i duszpasterstw młodzieży. W zarządzie Rady znaleźli się m.in. Marek Staroń, Monika Petelska, Katarzyna Hul oraz ks. Przemysław Superson, który mianowany został także nowym diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.

Zadaniem utworzonego zarządu jest opracowanie statutu Rady i przedstawienie kandydatów, którzy wejdą w jej skład. Koordynatorem prac został rektor legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego ks. Piotr Kot.

Do powstającej Rady Młodych wejdą przedstawiciele wszystkich duszpasterstw związanych z formacją młodzieży w diecezji legnickiej.

Wcześniej – 1 stycznia – bp Kiernikowski nowym diecezjalnym duszpasterzem młodzieży mianował wikariusza legnickiej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i odpowiedzialnego za przygotowania diecezjalnych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży ks. Przemysława Supersona, a funkcję duszpasterza akademickiego diecezji legnickiej powierzył wikariuszowi parafii katedralnej ks. Robertowi Bielawskiemu.

Poprzednim duszpasterzem akademickim był ks. Jan Pazgan, wykładowca filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, który od stycznia objął obowiązki proboszcza w parafii Rudna.

Z kolei dotychczasowy duszpasterz młodzieży - ks. Janusz Wilk pozostał asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/