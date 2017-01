Abp Jędraszewski: dziękujemy dziś Bogu za dary i łaski, których doświadczyliśmy!

xpk, Łódź, 2016-12-31

Dziękujemy dziś Bogu za dary i łaski, których doświadczyliśmy w kończącym się roku! - powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski, podczas Mszy św. w bazylice archikatedralnej w Łodzi.

Jest już tradycją, że w wieczór sylwestrowy, Pasterz Kościoła łódzkiego, w katedrze p.w. św. Stanisława Kostki, sprawuje Mszę świętą, która połączona jest z nabożeństwem dziękczynno – przebłagalnym, za kończący się rok kalendarzowy.

- Gromadzimy się dzisiaj w tej katedrze, aby podziękować Panu Bogu za wszelkie dary i łaski, których doświadczyliśmy w naszym życiu, w życiu naszych najbliższych, w Polsce, Europie i na świecie, w kończącym się dziś roku - powiedział metropolita łódzki, dodając - Pragniemy także wysławiać Go, za niewysłowione dary Jego dobroci, które sprawiają, że cały świat przeniknięty jest Jego dobrocią, miłością i miłosierdziem. Pragniemy jednocześnie przeprosić Go za to, co z było z naszej strony zaniedbaniem i niewiernością.

Przyglądając się pierwszym strofom ewangelii św. Jana, które mówią o Słowie, stającym się Ciałem, metropolita łódzki przypomniał o 1050. rocznicy Chrztu Polski – Słowo przyszło do swojej własności. Do Polski przyszło 1050 lat temu i Polska Je przyjęła. W tym roku obchodziliśmy uroczystości związane z chwilą przyjęcia Chrztu przez Mieszka I, który to chrzest stał się początkiem chrześcijaństwa na naszych ziemiach, ale także początkiem Polskiej państwowości – zauważył.

Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski przypomniał o przyjęciu Chrystusa Króla jako Pana i Zbawiciela, które miało miejsce w krakowskich Łagiewnikach w ostatnią niedzielę roku kościelnego. – Ten akt podkreślił naszą katolicką tożsamość, a z drugiej strony pragnienie, aby On rzeczywiście był Panem naszych serc i teraz, i w przyszłości. To ogłoszenie Chrystusa – Królem, jest zobowiązaniem, które przenosimy na następny rok zaczynający się zaledwie za 6 godzin, ale także na następne lata i dziesięciolecia– dodał.

Arcybiskup łódzki przypomniał o Światowych Dniach Młodzieży, które były przeniknięte wielkim entuzjazmem wiary i radości, z przynależności do Chrystusa i Kościoła. Na koniec wskazał, że największym Bożym darem w kończącym się roku, dla Kościoła i każdego wierzącego, był Jubileusz Miłosierdzia.

Po zakończeniu Mszy św., odbyło się nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne. W obecności Najświętszego Sakramentu, metropolita łódzki w imieniu całego Kościoła Łódzkiego, podziękował Miłosiernemu Bogu, za łaski i dary, którymi Bóg darzył duchowieństwo i wiernych, oraz przeprosił, za grzechy i niewierności jego członków.

Dziękując Bogu za kończący się rok 2016, wierni zebrani w katedrze, wyśpiewali hymn: Ciebie Boga Wysławiamy, za który w dniu dzisiejszym, można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.

