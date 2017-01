Abp Jędraszewski: Maryja jest Królową Pokoju, którego świat tak bardzo dzisiaj potrzebuje!

xpk, Łódź, 2017-01-01

„Najświętsza Maryja Panna, którą dzisiaj czcimy, jest naszą przewodniczką w wierze, po drogach naszego życia. Jest Królową Pokoju, którego świat tak bardzo dzisiaj potrzebuje!”- mówił w swojej homilii metropolita łódzki.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, którą jest obchodzona w pierwszy dzień nowego roku, zgromadziła w łódzkiej katedrze wiernych, którzy uczestniczyli w samo południe we Mszy św., pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Dzisiejszy dzień roku kalendarzowego (tj. 1 stycznia) obchodzony jest w całym Kościele powszechnym, jako Światowy Dzień Pokoju. Inicjatorem obchodów tego dnia, był papież bł. Paweł VI, a pierwsze orędzie na Światowy Dzień Pokoju ogłoszono 1 stycznia 1968 roku. Do tematyki pokoju i jego braku we współczesnym świecie, odniósł się w swojej homilii Pasterz Kościoła łódzkiego.

-„Brak pokoju w sercach ludzkich, dominacja i chęć zwycięstwa za wszelką cenę, poniżanie przeciwnika, pogrożenie kogoś w ogromnym nieszczęściu” - To przyczyny braku pokoju w relacjach między ludzkich jak i relacjach międzynarodowych. Receptą na te przyczyny, mówił Pasterz Kościoła łódzkiego powołując się na Ojca Świętego Franciszka jest - „miłość wybaczająca, miłość miłosierną, która powinna dominować w relacjach osobowych, społecznych i międzynarodowych.”– podkreślił arcybiskup.

Źródłem dobrych relacji, uporządkowanych, trwałych i mocnych jest - „rodzina, szczególne środowisko, gdzie człowiek może wzrastać we wzajemnej miłości, odpowiedzialności. Gdzie uczy się życzliwości i solidarności. Gdzie codziennie trzeba się wspierać w dążeniu do tego, by utrzymać w sobie, we własnych sercach pokój i życzliwość!” – dodał metropolita łódzki.

Przypomniał też, że Kościół katolicki w swojej działalności, nie tylko zabiega o pokój, ale stara się go szerzyć wszędzie tam, gdzie jest on zagrożony, oraz gdzie panują konflikty zbrojne. W ten sposób wypełnia słowo ewangelii, która mówi o Chrystusie jako Księciu Pokoju!

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaapelował do wiernych o gorąca i nieustanną modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny, która – „potrzebuje pokoju i spokoju. Potrzebuje tych małych gestów, które będą przełamywać wznoszone między nami mury, czy wykopywane miedzy nami rowy! Potrzebne są małe gesty. Potrzebna jest modlitwa, o którą was, moi drodzy z cała żarliwością, gorąco proszę. Módlmy się za Polskę, módlmy się za nią, modlitwą różańcową!” – zakończył arcybiskup.

Na zakończenie Eucharystii łódzki Pasterz złożył wszystkim noworoczne życzenia życząc: - „Aby ten rok był prawdziwie błogosławiony! Bogaty w Boże łaski, ale także w to wszystko, co sprawia, że nasza codzienność będzie szczęśliwa, w dobrym zdrowiu, radości i pokoju. W dobrych relacjach z najbliższymi i dalszymi. Niech przez te drobne gesty, które będziemy czynili, będzie budowało się wspólne dobro nas i naszej ojczyzny!” – zakończył.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/