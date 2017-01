Abp Jędraszewski: prosimy o łaskę mocy, by być jasnym światełkiem, odbijającym światło Chrystusa

xpk, Łódź, 2017-01-06

- Prosimy dla siebie o łaskę mocy, by być jasnym światełkiem, odbijającym światło Chrystusa dla ludzi, którzy wciąż jeszcze z własnej i nie własnej winy, tworzą ową społeczność krajów mroku i ciemności! - mówił dziś w Łodzi abp Marek Jędraszewski.

Łódzkie uroczystości Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego przy Placu Wolności w centrum miasta, której przewodniczył metropolita łódzki, abp Marek Jędraszewski.

W homilii przypomniał zebranym znaczenie i symbolikę obchodzonego święta. Wskazał, że dzisiejsza uroczystość w sposób szczególny podkreśla to, że Chrystus objawił się wszystkim, także narodom pogańskim, przynosząc im światło. "Światło na ich drogach, na drogach ich życia, by nie błądzili, by nie zderzali się z niedostrzegalnymi przez nich murami i trudnościami, by wiedzeni światłem Chrystusa, szli odważnie i mężnie na ostateczne z Nim spotkanie, w domu Ojca bogatego w Miłosierdzie” - mówił metropolita łódzki.

Zwrócił uwagę, że trzej mędrcy, którzy przybyli do Betlejem by oddać pokłon Nowonarodzonemu swoimi darami wskazali kim On dla nich jest. "Złoto wskazywało na królewską godność Chrystusa, polegającą na tym, że miłość ostatecznie zwycięża świat, a miłosierdzie pokonuje wszelka złość i nienawiść. Kadzidło było przejawem ich wiary, że to dziecko, nie różniące się niczym od innych dzieci narodzonych, jest prawdziwie Bożym Synem i przynależy Mu się boska cześć. Mirra, ten dar mówi o tym, że Jezus z Nazaretu, Boży Syn będzie musiał cierpieć i oddać swoje życie za zbawienie świata. W tych darach trzech mędrców, wyraża się ich głęboka wiara” – zauważył metropolita.

Przed błogosławieństwem, abp Jędraszewski podziękował wszystkim tym, dzięki którym uroczystość Objawienia Pańskiego, jest dniem wolnym od pracy, gdyż to właśnie z Łodzi, wyszła ta inicjatywa obywatelska.

Święto Trzech Króli to Święto Objawienia Pańskiego. Historia tego Święta sięga trzeciego wieku. To, obok Wielkanocy, najstarsze święto chrześcijan. Przypomina, że narodzony Jezus Chrystus objawił się nie tylko narodowi wybranemu, ale wszystkim ludziom wszystkich stanów i kontynentów. Mędrcy mieli przynieść Dzieciątku złoto, kadzidło i mirrę. Trzech Króli kończy okres Bożego Narodzenia.

W Polsce z kalendarza świąt państwowych Trzech Króli wykreślił w 1960 roku Władysław Gomułka. Po raz pierwszy po długoletniej przerwie było dniem wolnym od pracy 6 stycznia 2011 roku. To w Łodzi rozpoczął swoją działalność komitet na rzecz powrotu Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. Tradycyjnie już ulicami Łodzi przechodzi barwny Orszak, na czele którego jadą trzej mędrcy. Towarzyszą im licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/