Kolorowy Orszak Trzech Króli przeszedł ulicą Piotrkowską

xpk, Łódź, 2017-01-06

Już po raz 6. ulicami Łodzi przeszedł barwny Orszak Trzech Króli, który w tym roku powrócił na swoją pierwszą, dawną trasę i prowadził z kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego na Placu Wolności, ulicą Piotrkowską, do katedry św. Stanisława Kostki.

Za gwiazdą podążały całe rodziny z dziećmi, a na ich głowach połyskiwały srebrne korony, przygotowane przez organizatora Festynu tj. stowarzyszenie Powrót Trzech Króli. W tych największych jasełkach w Łodzi, uczestniczyły przebrani za anioły „chóry anielskie”, archanioł chodzący na szczudłach, diabły ziające ogniem, przeszkadzające podążającym do Betlejem, oraz król Herod, chcący zgładzić Nowonarodzonego Króla Izraela. W tym roku w orszaku szedł prawdziwy wielbłąd, który ciszył się wielkim zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych uczestników marszu.

Podczas trwania Festynu, uczestnicy śpiewali kolędy, zamieszczone w przygotowanym przez organizatorów śpiewniku kolęd. -„Dzisiejsze kolędowanie, to wyjście z Ewangelią na ulice naszego miasta.”– mówi ks. Grzegorz Matynia, wikariusz katedralny, biorący udział w przygotowaniach tegorocznego łódzkiego festynu.

„Tak jak Chrystus Objawił się niewierzącym, tak i my chcemy pokazać mieszkańcom naszego miasta, także tym niepraktykującym, że wiara w Chrystusa daje radość i szczęście.” – dodaje.

Po dotarciu pochodu do łódzkiej szopki i złożeniu darów przez trzech króli, uczestnicy wzięli udział w koncercie dziecięcego zespołu „Mały Chór Wielkich Serce”, który działa przy franciszkańskiej parafii p.w. Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. W przygotowanie tegorocznego festynu włączyła się młodzież z Gimnazjum Salezjańskiego oraz dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi, które przedstawiły Jasełka.

Orszak Trzech Króli organizowany jest nie tylko w Łodzi, ale także innych miastach Archidiecezji: w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim czy Sulejowie.

