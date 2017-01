Łódź: „Boskie Randki” w Walentynki

lg, Łódź, 2017-01-24

Pierwszą w Łodzi akcję „Boskich Randek” dla samotnych katolików, organizuje Centrum Służby Rodzinie. W Walentynki zaprosi 20 kobiet i mężczyzn, którzy w 5-minutowej rozmowie sprawdzą, czy mogą sobie przypaść do gustu.

Łódzkie „Boskie Randki” rozpoczną się o godz. 18.00 Mszą świętą w intencji dobrego męża i dobrej żony. Po liturgii 20 kobiet i 20 mężczyzn przejdzie do sali konferencyjnej Centrum Służby Rodzinie. „Kobiety będą siedziały przy stolikach, do których kolejno podchodzić będą mężczyźni. Przez pięć minut para będzie rozmawiać na wybrany przez siebie temat: co lubią, co ich interesuje, czym się zajmują. Na sygnał dany przez organizatorów rozmowa się kończy i mężczyzna przechodzi do kolejnego stolika” - opisuje Aleksandra Pawłowska z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

Na zakończenie każdy uczestnik zaznacza rozmówcę, z którym chciałby kontynuować znajomość. Jeśli kobieta i mężczyzna wskażą na siebie wzajemnie, organizatorzy przekażą im kontakty - numer telefonu lub adres mailowy.

Akcja adresowana jest do wszystkich ludzi wierzących, w wieku od 21 do 40 lat. „Ważne jest oczywiście, żeby te osoby nie były w związku małżeńskim lub po innych ślubach” - dodaje Piotr Kaczmarek z Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”.

„Celem akcji nie jest wyłącznie doprowadzenie do miłości romantycznej. Mamy nadzieję, że nawet jeżeli nie spotkamy drugiej połówki, dla wielu uczestników będzie to przynajmniej okazja do poznania kogoś interesujące, z kim w przyszłości kontynuować będą znajomość” - mówi Pawłowska. „Ta formuła, otwarta dla wszystkich, może być szczególnie interesująca dla osób nieśmiałych. Pewien amerykański autor napisał, że jeśli idziemy na randkę, z założeniem, że poznamy na niej przyszłego męża, to od razu stres rośnie przynajmniej o 100%. Jeśli jednak pójdziemy myśląc o dobrej zabawie czy ciekawej rozmowie, zupełnie zmienia się perspektywa, wtedy jest większa szansa na stworzenie prawdziwej relacji” - podkreśla Kaczmarek.

Łódzkie „Boskie Randki” odbędą się 14 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w Centrum Służby Rodzinie przy ul. Broniewskiego 1a. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: rosiak@csr.org.pl do 10 lutego lub do wyczerpania miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt udziału wynosi 25 złotych.

