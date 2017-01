Łowicz: podsumowanie 2016 r.

xas, Łowicz, 2017-01-01

W sobotę 31 grudnia biskup łowicki modlił się z wiernymi na zakończenie roku kalendarzowego. Homilię w czasie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej wygłosił ks. prał Andrzej Józwowicz z Nuncjatury Apostolskiej w Moskwie.

- Musimy z radością przyznać, że w minionych 365 dniach 2016 roku wydarzyło się […] wiele dobra” mówił w swojej homilii kaznodzieja – ks. prał Andrzej Józwowicz, który przywoływał różne wydarzenia minionego roku, m.in. zakończony już Rok Miłosierdzia.

Swoje słowo skierował do uczestników liturgii także bp Andrzej F. Dziuba, który zachęcał do wdzięczności za miniony rok oraz do ufnego wejścia w kolejny dany nam przez Boga czas.

Wierni mogli także wysłuchać sprawozdania z poprzedniego roku i podziękowań, które złożył ks. Robert Kwatek, tutejszy proboszcz.

Po Mszy św. odbyło się specjalne nabożeństwo, które zostało zakończone błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Wierni dość licznie zgromadzili się w katedrze łowickiej na tej wspólnej modlitwie ze swym biskupem, w której mogli dziękować Bogu za miniony rok i przygotować się na kolejny. Mszę św. koncelebrował m.in. bp Wojciech T. Osial oraz kapłani.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/