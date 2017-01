Łowicz: Orszak Trzech Króli

xas, Łowicz, 2017-01-06

Orszak Trzech Króli przeszedł dziś także ulicami Łowicza. Po Mszy św., którą w kościele parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawił bp Andrzej F. Dziuba, orszak wyruszył w stronę przykatedralnego placu w centralnej części miasta.

- Trzej królowie (...) upadli na twarz; królewski gest wobec Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - mówił bp Dziuba w homilii.

Po liturgii wierni wyruszyli wraz z orszakiem w stronę bazyliki katedralnej w Łowiczu. Pochodowi ulicami miasta towarzyszyły przedstawienia oraz śpiewy. Osoby ubrane w stroje na wzór szat królewskich przemierzały drogę konno. Nie zabrakło także bogatej oprawy muzycznej.

Na placu przy katedrze, po scence artystycznej ze śpiewami zaprezentowanej przez dzieci głos zabrał Krzysztof Kaliński, burmistrz miasta Łowicza oraz bp Andrzej F. Dziuba, Ordynariusz Diecezji Łowickiej, który odmówił Modlitwę za Ojczyznę Sługi Bożego ks. Piotra Skargi oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa. Biskup Łowicki wyraził także nadzieję na kolejny Orszak Trzech Króli w przyszłym roku.

Głównym organizatorem tegorocznego Orszaku Trzech Króli był ks. Adam Domański, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu.

W porze wieczornej dzisiejszej uroczystości biskup łowicki będzie sprawował także Mszę św. w katedrze łowickiej, a następnie – w domu, w którym mieszka – przyjmie z wizytą duszpasterską kapłanów z parafii katedralnej.

