Rawa Mazowiecka: rozpoczął się remont zabytkowego kompleksu klasztornego

mip, Rawa Mazowiecka, 2017-01-23

Prawie 15 milionów ze środków unijnych otrzyma parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej na rewitalizacje pojezuickiego zespołu klasztornego. W odnowionych wnętrzach powstanie nowoczesne muzeum oraz Centrum Spotkań i Dialogu.

Jak wskazuj proboszcz rawskiej parafii, ks. Bogumił Karp, mający prawie 400 lat kościół i kolegium są cennymi obiektami ze względu na zachowanie, pomimo upływu tylu lat, pierwotnego stylu i wyposażenie wnętrza. - Także poczet osób związanych z tymi zabytkami podkreśla ich szczególną wagę. Tu bowiem mieszkał i studiował w jezuickim kolegium ostatnio kanonizowany św. o. Stanisław Paczyński czy Jan Chryzostom Pasek pamiętnikarz epoki baroku - przypomniał duchowny.

- Obecnie kościół wraz z kolegium wymagają gruntownego remontu, który z jednej strony przywróci im pierwotny blask, a z drugiej poprzez prace modernizacyjne pozwoli na podjęcie szerszych działań kulturalnych. Oprócz sal, które powstaną dla potrzeb Centrum Spotkań i Dialogu na poddaszu i w stylowych piwnicach zostanie otwarte muzeum i punkt widokowy na dzwonnicy - mówi proboszcz.

Rewitalizacji poddane zostanie wnętrze kościoła oraz elewacja. Dzięki gruntownemu remontowi zwiedzającym udostępnione będą również krypty, kryjące w sobie bardzo dobrze zachowane pochówki sprzed wieków. Tam też powstanie kaplica dusz czyśćcowych.

Prace konserwatorskie, ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się dachu, zostały podjęte już w czerwcu ubiegłego roku. - Dzięki temu obiekty są już zabezpieczone i dostosowane do podjęcia prac modernizacyjnych - mówi KAI ks. Bogumił Karp.

Proboszcz rawskiej parafii dodaje, że cała wspólnota parafialna angażuje się na różne sposoby, aby zdobywać potrzebne środki.

Realizacja całego projektu będzie kosztowała prawie 22 mln złotych, z czego prawie 15 mln pochodzi z funduszy unijnych. Odrestaurowana świątynia będzie pełniła nie tylko funkcje religijne. Ma być również atrakcyjnym obiektem dla turystów i placówką animującą życie kulturalne regionu.

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP powstał w XIII wieku z Fundacji Książąt Mazowieckich. Prawdopodobnie w tym samym czasie została również erygowana parafia. Obecna świątynia powstała w początku XVII wieku jako kościół przy kolegium ojców jezuitów. Trójnawowy, murowany gmach został zbudowany w stylu baroku jezuickiego.

