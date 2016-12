Opłatek KUL ze wsparciem dla Gruzji

jaw, Lublin, 2016-12-22

Od kilku lat z okazji spotkania opłatkowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim społeczność akademicka wspiera określoną akcję charytatywną. W tym roku wsparcie otrzyma gruzińska świetlica wspomagająca dzieci z zaniedbanych rodzin. „To dobrze prowadzony ośrodek, byłem tam w zeszły piątek” – mówił w kulowskiej auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego rektor uczelni ks. Antoni Dębiński.

Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbyło się w auli Stefana kard. Wyszyńskiego we wtorek 20 grudnia. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli środowisk akademickich, władz kościelnych, państwowych i samorządowych. Oprócz wspólnego kolędowania z chórem akademickim, odbyła się także ceremonia wręczenia nagród studentom angażującym się w pracę organizacji studenckich i kół naukowych.

Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego abp Stanisław Budzik, podzielił się ze zgromadzonymi refleksją dotyczącą atmosfery kulowskich spotkań opłatkowych. Stwierdził, że „jest to spotkanie szczególne, na które trzeba poświęcić trochę więcej czasu niż na inne tego typu spotkania”, równocześnie dodając, że „nigdy nie szkoda tego czasu”. Odwołując się do świątecznej tradycji składania prezentów, zwrócił uwagę, że są języki, w których wyraz „obecność” ma podobne brzmienie do wyrazu „prezent”. W ten sposób podkreślił istotny aspekt wręczania prezentów – obdarowywanie bliskiej osoby swoją obecnością.

Rektor uczelni ks. prof. Antoni Dębiński przypomniał, że zwyczaj uniwersyteckich spotkań opłatkowych jest „czcigodną i piękną tradycją”, kultywowaną nawet w czasach okupacji, kiedy profesorowie spotykali się potajemnie, aby budować wspólnotę uniwersytecką. Wyraził także solidarność z ubogimi, nawiązując do uniwersyteckiej tradycji opłatkowej wspierania potrzebujących. W tym roku pomoc trafi do gruzińskiego miasta Kutaisi, gdzie funkcjonuje świetlica dla dzieci z ubogich i zaniedbanych dzielnic. „To dobrze prowadzony ośrodek, byłem tam w zeszły piątek” – mówił.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek nawiązał do niepokojących wydarzeń ostatnich dni, zarówno na świecie - w Turcji i Niemczech – jak i w Polsce. „Wszystkie te niepokoje, wszystkie te zamieszania, które muszą nas w jakiś sposób dotykać, są niczym w porównaniu z tym, że jest z nami Jezus Chrystus” – podsumował.

Podobnie jak w latach ubiegłych, etiudę wigilijną wprowadzającą w atmosferę świąt, przygotował Teatr ITP.

Kilkuletnią tradycją kulowskich spotkań opłatkowych jest wsparcie określonej akcji charytatywnej. W tym roku społeczność uniwersytecka wspiera Dzienne Centrum dla Dzieci i Młodzieży w gruzińskim mieście Kutaisi. Ośrodek zajmuje się dziećmi z ubogich dzielnic. Jest rodzajem świetlicy, do której codziennie przychodzi około 100 dzieci. Miejsce oferuje im gorący posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, a także liczne kursy, w tym możliwości zdobycia zawodu stolarza.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/