Lublin: dni skupienia w seminarium duchownym (zapowiedź)

jaw, Lublin, 2016-12-27

Lubelskie seminarium duchowne zaprasza młodych mężczyzn na dni skupienia. Odbędą się 28-29 grudnia (środa i czwartek). Przeznaczone są nie tylko dla zdecydowanych na drogę kapłańską, ale wszystkich pragnących rozeznać życiowe powołanie.

Zgłoszenia przyjmuje prefekt, czyli opiekun kleryków, ks. Paweł Bartoszewski. Można kontaktować się z nim drogą telefoniczną bądź mailową: p.bartoszewski@diecezja.lublin.pl, tel. kom. 504 189 348.

„Zanurzeni w ciszy” – tak brzmi temat spotkania. Uczestnicy będą mogli przez dwa dni wyciszyć się i spróbować wsłuchać w głos Boga. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte, różaniec i notatnik.

Udział w dniach skupienia jest bezpłatny. Chętni proszeni są o przybycie w środę 28 grudnia do godz. 18.00. Całość zakończy się następnego dnia, w czwartek ok. godz. 13.00.

Metropolita Seminarium Duchowne znajduje się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, niedaleko lubelskiej archikatedry.

