Bp Cisło: Maryja odwróciła bieg dziejów grzechu

dab, Lublin, 2017-01-01

O roli Maryi w Bożym planie zbawienia i o roli kobiet w tworzeniu pokoju na świecie, mówił w swoim kazaniu bp Mieczysław Cisło. Biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej celebrował noworoczną Eucharystię ku czci Bożej Rodzicielki w miejscowej katedrze.

Podczas swojego kazania biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej mówił o roli macierzyństwa Maryi w dziele zbawczym Jezusa. - Czcimy Maryję nie dlatego, że urodziła fizycznie Jezusa Chrystusa, ale błogosławimy ją tak jak powiedziała święta Elżbieta, kiedy ją nawiedziła: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Klucz wielkości Maryi jest to, że odwróciła bieg dziejów grzechu rozpoczęty przez Adama i Ewę. Ona swoim posłuszeństwem rozpoczęła nowy etap w historii ludzkości – etap zbawienia w Jezusie Chrystusie – powiedział hierarcha.

Bp Cisło odniósł się również do listu papieża Franciszka z okazji 50. Światowego Dnia Pokoju. Zwrócił uwagę na rolę matek w tworzeniu świata wolnego od przemocy. - Nieraz same doświadczając przemocy, stają są wychowawczyniami człowieka w praktykowaniu małej drogi miłości, poprzez mały gest, słowa, bliskość, macierzyńskie ciepło i bliskość – zauważył biskup pomocniczy.

Na koniec Eucharystii, proboszcz parafii katedralnej ks. Adam Lewandowski złożył celebransowi życzenia z okazji przypadających w tym dniu imienin Mieczysława.

Uroczystość Bożej Rodzicielki została ustanowiona w 1931 r. przez papieża Piusa XI na pamiątkę Soboru w Efezie, który ogłosił dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi. Posoborowa reforma liturgiczna przeniosła obchód na zakończenie oktawy Bożego Narodzenia, czyli 1 stycznia.

