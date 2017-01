Lublin: abp Budzik ustanowił nowych ewangelizatorów projektu „Źródło”

jaw, Lublin, 2017-01-09

Lubelski projekt ewangelizacyjny „Źródło” zyskał 15 nowych ewangelizatorów. Do głoszenia Słowa Bożego posłał ich metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Do końca 2019 roku ewangelizatorzy dotrą do każdej parafii diecezji lubelskiej.

Podczas Mszy Świętej z obrzędem posłania w lubelskiej archikatedrze, abp Budzik wyraził radość z powodu dzieła: „Jakże wdzięczni jesteśmy Bogu za dzieło ewangelizacji, które trwa już prawie trzy lata!” - podkreślił, dodając, że misje są żywym przykładem zaangażowania kapłanów i świeckich w głoszenie Słowa Bożego.

W Niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia, do zespołu dołączyło 15 nowych osób. Wśród nich, oprócz świeckich, stanowiących główny trzon projektu, jest 8 kleryków, w tym – 2 diakonów.

Pasterz modlił się nad wszystkimi ewangelizatorami, kładł na nich ręce – gest od początku chrześcijaństwa oznaczał m. in. przekazanie misji w ramach Kościoła, a także nakładał drewniane krzyże - znak przynależności do ruchu.

Projekt "Źródło" powstał w październiku 2013 roku. Organizatorzy postanowili przeprowadzić rekolekcje w każdej parafii diecezji. Jak sami przyznają: celem jest spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem, obecnym w historii człowieka. Do tej pory powstało dwadzieścia ekip ewangelizacyjnych, które tworzą ludzie świeccy, księża, klerycy, są też dwie siostry zakonne.

Wśród osób posłanych przez arcybiskupa są klerycy. „Czuję, że robiłem do tej pory za mało dla ewangelizacji, a miałem w sercu takie pragnienie” – stwierdził Dawid Woliński z II roku. „Ten projekt daje mi okazję, aby chociaż dwa razy w roku wziąć udział w rekolekcjach i głosić jak działa Jezus Chrystus" - dodał.

Maciej Głębocki, kolega Dawida, dodał: "Projekt 'Źródło' to dobra okazja do dzielenia się wiarą, ale też wiedzą zdobytą w seminarium. Jako klerycy możemy zdobyć tutaj dodatkowe doświadczenie, które może pomóc nam później, w parafii".

Koordynatorem projektu jest ks. Michał Zybała. Jak sam podkreślił, rekolekcje mają charakter kerygmatyczny. Co to znaczy? Chodzi o głoszenie podstawowych prawd związanych z przesłaniem Ewangelii, aby doprowadzić uczestników do żywego spotkania z Jezusem Chrystusem.

Rekolekcje podzielone są na cztery dni, z których każdy ma swój temat wiodący: miłość Boga, grzech, nawrócenie, wybór Jezusa i nowe życie z Bogiem. Zaczynają się w czwartek, kończą w niedzielę uroczystą Mszą Świętą i modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego.

Ważny jest sobotni wieczór. Wtedy do parafii przybywa kopia Krzyża Trybunalskiego, znajdującego się w lubelskiej archikatedrze, w której umieszczone są relikwie drzewa Krzyża Świętego. Przed relikwiami dokonuje się akt osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Następnie krzyż pozostaje w parafii przez cały tydzień.

„Używamy nowych środków wyrazu, takich jak multimedia, głosimy świadectwa, dzielimy się naszym doświadczeniem życia z Bogiem” – podsumowuje przebieg misji ks. Zybała.

Projekt „Źródło” rozpoczął ewangelizację rekolekcjami w archikatedrze lubelskiej 6 marca 2014 roku. Następnie ewangelizatorzy udali się na wschód diecezji lubelski i od parafii skupionych w dekanacie Chełm Wschód, przemieszczają się w kierunku zachodnim. Rekolekcje mają zakończyć się pod koniec roku 2019 w dekanacie Puławy.

Projekt funkcjonuje w ramach Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej powołanego przez abp. Stanisława Budzika 10 października 2013 roku. Zespół skupia przedstawicieli głównych ruchów i wspólnot zaangażowanych w ewangelizację, i ma za zadanie uzgodnienie ich działań na terenie diecezji lubelskiej. Koordynatorem zespołu jest ks. Michał Zybała, a jego zastępców ks. Konrad Żyśko.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/