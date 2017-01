"Lubelski Nobel" dla o. prof. Marcina Tkaczyka OFMConv

omw / kul, Lublin, 2017-01-11

Prorektor KUL ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych o. prof. Marcin Tkaczyk otrzymał Lubelską Nagrodę Naukową im. Prof. Edmunda Prosta (tzw. "Lubelski Nobel") za rok 2016.

Wyróżnienie zostało przyznane przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe za książkę „Futura Contingentia”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL. Autor publikacji mierzy się z problemem przyszłych zdarzeń przygodnych. Stawia pytania: czy zdania opisujące przyszłe zdarzenia są już teraz prawdą lub fałszem? Czy Bóg zna przyszłość, a szczególnie, czy zna nasza przyszłe wybory, dokonane z wolnej woli? Na nurtujące już Arystotelesa pytanie, czy możliwa jest wiedza o przyszłości, o. prof. Tkaczyk stara się nie tylko odpowiedzieć, ale i uzasadnić swoją odpowiedź metodami rachunkowymi.

- Autor niezwykle wnikliwie analizuje podjęty problem, wykazując się wielką erudycją historyczną i orientacją w metafizycznych i teologicznych aspektach podjętego tematu oraz wysoką kulturą logiczną - powiedział prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Artur Korobowicz, wręczając laureatowi wyróżnienie.

Nagroda im. Prof. Edmunda Prosta jest przyznawana za pracę badawczą, cechującą się oryginalnością i wysokimi walorami naukowymi, publikację książkową lub monografię, mającą szczególną wartość poznawczą i cechującą się oryginalnością treści i formy, wynalazki lub udoskonalenia techniczne, cechujące się oryginalnością i szczególną wartością.

Gala wręczenia nagrody odbyła się 10 stycznia w Pałacu Czartoryskich w Lublinie.

