Lubelskie Obchody Dnia Judaizmu

dab, łsz, Lublin, 2017-01-16

W ramach obchodów XX Dnia Judaizmu, w auli Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, 16 stycznia odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego, z udziałem przedstawicieli lubelskiej Gminy Żydowskiej. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z Księgi proroka Jeremiasza „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”. Gościem specjalnym był rabin Boaz Pash z Jerozolimy.

Nabożeństwo Słowa Bożego łączyło w sobie dwie religie. Przybliżając zgromadzonym historię Dnia Judaizmu, ks. prof. Alfred Wierzbicki wspomniał zmarłego przed sześciu laty abp. Józefa Życińskiego, który powołał w 1999 r. Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego. Swój komentarz do fragmentu dwudziestego rozdziału Księgi Jeremiasza wygłosili ks. prof. Mirosław Wróbel oraz rabin Boaz Pash, który w latach 2006-2012 pełnił funkcję naczelnego rabina Krakowa.

Katolicki biblista mówił o podobieństwach między postacią starotestamentalnego proroka Jeremiasza i Jezusa Chrystusa. - Już w scenie powołania Jeremiasz bronił się przed przyjęciem misji prorockiej. Prorok oświadcza, że droga jego posłannictwa jest trudna i pełna wyrzeczeń, ale jawi się jako jedyna, która pozwoli mu być narzędziem Pana. A Jezus z Nazaretu? Słowa Jezusa wypowiedziane do Ojca w Ogrodzie Oliwnym czy te z krzyża, świadczą o głębokim wewnętrznym zmaganiu pomiędzy tym co ludzkie i tym co boskie – mówił ks. prof. Wróbel.

W swoim wystąpieniu Boaz Pash mówił na temat sytuacji religijnej, w której swoją posługę pełnił prorok. - Jeremiasz żył w czasie pierwszej świątyni, a jego proroctwa mówią już o drugiej. Jezus natomiast żył w czasach drugiej świątyni i mówił o trzeciej, która dopiero będzie zbudowana, a może już jest, bo chrześcijanie widzą w niej Kościół – powiedział Rabin.

Krótki wykład wygłosił liturgista, ks. prof. Czesława Krakowiaka, który mówił o wizerunku Żydów w katolickiej liturgii. Zdaniem naukowca z KUL, do Soboru Watykańskiego II zarówno katolicy jak i Żydzi, w tekstach swoich modlitw nie przejawiali względem siebie przyjaznych stosunków. Dopiero deklaracja „Nostra aetate” doprowadziła do zmiany języka w obrębie obu religii.

Głos zabrał również bp Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej i wieloletni przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Episkopacie Polski.

– Po tylu wiekach, nasze pokolenie musi się wstydzić tego języka, który został utrwalony w modlitwach Kościoła. Potrzeba było Soboru Watykańskiego II, aby odwrócić bieg myślenia, mówienia i wzajemnego traktowania się – powiedział hierarcha.

Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest jedną z inicjatyw Episkopatu Polski. Został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, powołany w 1996 r., prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, a jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich.

Centralne obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, odbędą się 17 stycznia w Kielcach.

