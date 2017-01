Bp Zadarko na KUL: w sprawie uchodźców mylimy pojęcia

dab, Lublin, 2017-01-16

Mamy kłopot z definiowaniem tego, kim jest ten który dociera do Europy. Prawidłowym określeniem jest człowiek, a szczegółowiej: to siostra lub brat, nie terrorysta - powiedział bp Krzysztof Zadarko. Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek był jednym z uczestników konferencji „Oblicza i wyzwania imigracji w Polsce”, która odbyła się 16 stycznia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Bp Zadarko mówił o problemie nazewnictwa dotyczącego osób przybywających do Europy. "Jeśli mówimy o obcych przybywających do Europy spoza naszego kręgu kulturowego najczęściej mamy do czynienia z muzułmanami, mamy do czynienia z obrazami, które są jednoznacznie kojarzone z fundamentalizmem i terroryzmem islamskim. Reakcja Kościoła w Polsce rozbija się pomiędzy pojęciami brata i siostry, a terrorystą. Dla nas, chrześcijan wyzwaniem jest zobaczenie w osobie uchodźcy Chrystusa. Mamy moralny obowiązek przyjęcia tych, którzy uciekają ze swoich krajów" – stwierdził prelegent.

Według bp. Zadarki każdy emigrant, tym bardziej uchodźca, ma powinność względem kraju przyjmującego. "Jego obowiązkiem jest szacunek wobec kultury i porządku prawnego państwa w którym przebywa. Jeśli nie jest w stanie tego zagwarantować, państwo ma możliwość odmówić mu dalszego pobytu. Między innymi przez deportacje czy relokacje" – wyjaśniał prelegent.

Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek odniósł się do udziału Polski w międzynarodowych ustaleniach co do wspólnego rozwiązania problemu napływu uchodźców. Przypomniał, że w 2015 r. w trakcie kampanii prezydenckiej i parlamentarnej temat „przyjąć czy nie przyjąć uchodźców” stał się jednym z wiodących tematów debaty publicznej. "Deklaracje niektórych polityków o nieprzyjmowaniu uchodźców znalazły cichą aprobatę czy brak reakcji ze strony niektórych katolików, czy nawet hierarchii. Oficjalne wypowiedzi Kościoła mówią o obowiązku przyjmowania uchodźców bez względu na wyznawaną przez nich religię czy przynależność etniczną czy narodowościową. Natomiast Kościół nie wypowiada się jak ma wyglądać polityka migracyjna państwa polskiego – zauważył biskup.

W niedzielę poprzedzającą konferencję, bp Zadarko przewodniczył wieczornej Mszy Świętej w Kościele Akademickim KUL. W swoim kazaniu mówił m.in. o postrzeganiu przez katolików nauczania papieża Franciszka na temat uchodźców. Zauważył, że słowa Ojca Świętego bardzo często spotykają się z krytyką, czy ignorancją ze strony członków Kościoła, zwłaszcza w katolickich mediach.

Kościół Katolicki po raz 103. obchodził Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Tegoroczne hasło brzmiało: „Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”. Główne obchody w Polsce miały miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

