Abp Budzik z wizytą w Austrii

dab, Lublin, 2017-01-16

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik rozpoczął 16 stycznia sześciodniową wizytę w Austrii. W jej trakcie hierarcha odwiedzi pracujących w tym kraju księży z archidiecezji lubelskiej.

Głównym celem wizyty jest diecezja Innsbruck, gdzie metropolita lubelski w latach 1982-1988 odbywał zakończone doktoratem studia na Wydziale Teologicznym tamtejszego uniwersytetu.

Abp Budzik odwiedzi księży archidiecezji lubelskiej posługujących w tej diecezji. Najbardziej znanym jest ks. prof. Józef Niewiadomski, były dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Innsbrucku. Oprócz niego dwóch księży pracuje czynnie w diecezjalnym duszpasterstwie, a dwóch studiuje na miejscowej uczelni.

Metropolita spotka się także z administratorem diecezji Innsbruck ks. Jakobem Bürglerem, oraz weźmie udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Sebastiana w Weissenbach.

W Austrii posługę duszpasterską sprawuje kilkuset polskich księży. Wielu z nich przebywa tam na prośbę austriackich biskupów by pomagać w duszpasterstwie w parafiach. Inni opiekują się miejscową Polonią.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/