Lubelscy dominikanie: modlitwa ekumeniczna i wystawa fotografii o prawosławiu

jaw, Lublin, 2017-01-20

Wspólna modlitwa o jedność chrześcijan połączona z otwarciem wystawy „Спаси и Сохрани – Zbaw i ochraniaj” odbyła się wczoraj wieczorem w krużgankach bazyliki oo. Dominikanów w Lublinie. Wystawę poświęconą duchowości i liturgii polskiego prawosławia na kresach wschodnich przygotowała Grupa Twórcza MOTYCZ. Wydarzenie wpisuje się w lubelskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Przedstawiciele chrześcijańskich wspólnot religijnych apelowali o zakończenie podziału wśród chrześcijan. Otwarcie wystawy wpłynęło na atmosferę spotkania, przebiegającego w klimacie liturgii wschodniej. Wśród reprezentantów prawosławia znalazł się abp lubelski i chełmski Abel oraz proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś, który wygłosił kazanie.

„Jedność chrześcijan nie jest niemożliwa, skoro modli się o nią sam Pan Jezus, który nie modliłby się przecież o coś, co nie może się stać” – mówił do zebranych.

Zwrócił także uwagę na powszechnie podzielany przez chrześcijan lęk przed krzyżem, do niesienia którego zaprasza Syn Boży.

Podczas nabożeństwa śpiewał chór katedry prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Po modlitwie nastąpiło otwarcie wystawy zdjęć „Спаси и Сохрани – Zbaw i ochraniaj” poświęconej prawosławiu. Fotografie Grupy Twórczej MOTYCZ z Radzynia Podlaskiego przedstawiają praktyki religijne na wschodzie Polski. „Życie ludzkie to sacrum i profanum, cennym jest pokazanie tego co żywe, prawdziwe, niczym nie skażone” – wyjaśniał jeden z autorów zdjęć, Dariusz Hankiewicz.

Na wystawę składa się ponad 30 czarno-białych zdjęć przedstawiających obchody różnych świąt roku liturgicznego. Głównymi bohaterami są prości ludzie, uchwyceni podczas procesji, śpiewów, momentów skupienia. Widoczni są także prawosławni duchowni, łącznie z obecnym na spotkaniu abp. Ablem. Fotografia przedstawiająca hierarchę podczas śpiewu, znajduje się na plakacie reklamującym przedsięwzięcie.

„Jest mi niezmiernie miło, że mogę osobiście uczestniczyć w otwarciu wystawy poświęconej bogactwie kultury prawosławnej podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zwłaszcza, że znam osobiście jej twórców, z którymi spotykałem się osobiście” – skomentował abp Abel.

Wystawę można oglądać w dominikańskich krużgankach przy ul. Złotej 9 w Lublinie do połowy lutego.

Podczas modlitwy stronę rzymskokatolicką reprezentowali gospodarz spotkania dominikanin o. Tomasz Dostatni i przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej ks. Sławomir Pawłowski. Przybyli także przedstawiciele środowisk protestanckich: proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie ks. Andrzej Brudny oraz pastor adwentystów dnia siódmego Mariusz Maikowski. Delegatem Kościoła polskokatolickiego był ks. Andrzej Gontarek.

Grupa Twórcza MOTYCZ z Radzynia Podlaskiego powstała w listopadzie 2011 roku w Motyczu. W skład zespołu wchodzi ekipa przyjaciół dzielących wspólną pasję do fotografii: Grażyna Hankiewicz, Dariusz Hankiewicz, Jakub Szymański, Krzysztof Sak i Krzysztof Anin Kuzko. Fotografuj „to co najpiękniejsze w Polsce wschodniej”. Wystawa „Zbaw i ochraniaj” jest trzecim projektem artystów.

