Lublin: koncert trasy "Betlejem w Polsce"

jaw, Lublin, 2017-01-23

Lublin stał się 10 miastem trasy koncertowej "Betlejem w Polsce". Kolędy i pieśni bożonarodzeniowe z rożnych stron świata zaprezentowali w autorskich aranżacjach: TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Mate.O. Organizatorzy informują, że dochód z imprezy wesprze cele charytatywne.

Bożonarodzeniowy koncert „Betlejem w Lublinie” odbył się w niedzielę w lubelskiej hali Globus. Stanowił okazję do kolędowania i przeżywania radości z przyjścia Chrystusa na świat. Przy wejściu na koncert każdy otrzymał program wraz z opłatkiem. Uczestnicy koncertu i goście złożyli sobie wspólnie życzenia.

Gościem specjalnym wydarzenia był metropolita lubelski ks. abp Stanisław Budzik. - Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym wspaniałym artystom, za to, że przywieźli do Lublina Betlejem - mówił w słowie skierowanym do zgromadzonych.

- Porwani naszymi różnymi sprawami, aferami, zapomnieliśmy o Betlejem - zauważył abp Stanisław Budzik. Parafrazując sława Jana Pawła II, że każdy powinien mieć swoje własne Westerplatte, arcybiskup wskazał, że każdy powinien mieć swoje Betlejem. - Oznacza to posiadanie miejsca spotkania z Bogiem w człowieku, bo po to Bóg stał się człowiekiem – wskazał hierarcha.

Finał koncertu zgromadził przed sceną uczestników wydarzenia, którzy wspólnie z artystami śpiewali popularne polskie kolędy. Następnie śpiew kolęd przekształcił się w koncert uwielbienia. Członkowie zespołu TGD śpiewali razem z publicznością.

Patronat nad koncertem objęli: małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, Konferencja Episkopatu Polski, Telewizja Polska.

Koncerty "Betlejem w Polsce" realizowane są w 12 polskich miastach od 29 grudnia 2016 r. do 29 stycznia 2017 r. w największych halach koncertowych Polski. Trasa koncertowa odbywa się po raz trzeci.

