Opole: Orszak Trzech Króli z księciem Kazimierzem I Opolskim z okazji 800-lecia miasta

hh, Opole, 2017-01-03

„Najpierw zapraszam do udziału we Mszy św., bo żeby przeżyć dobrze tę stronę zewnętrzną tradycji, kolęd i jasełek, to trzeba w to głębiej wejść, żeby nie pozostać na poziomie konsumowania religijnych wartości” – zachęcał bp Rudolf Pierskała podczas konferencji prasowej w kurii diecezjalnej. W piątej edycji Orszaku Trzech Króli pojawi się Kazimierz I Opolski, który zainauguruje obchody 800-lecia lokacji miasta Opola.

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski podczas konferencji prasowej podkreślił, że w tym roku 6 stycznia będzie wyjątkowo i uroczyście, a mały – piąty jubileusz orszaku zbiegnie się z 800-leciem lokacji miasta. „Ponad 300 dzieciaków już zapowiedziało udział w tym marszu. Będziemy z nowym pokoleniem nieść nadzieję i dobre słowo” – powiedział prezydent.

Bp Rudolf Pierskała zauważył, że Orszaki Trzech Króli z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. „560 miast oficjalnie zadeklarowało przygotowanie orszaku. Ta liczba wciąż wzrasta. Jest to inicjatywa, która pobudza wielu ludzi do przeżywania zewnętrznego w tradycji, śpiewie, obrazie, jasełkach najważniejszego wydarzenia historycznego, czyli narodzenia Pana Jezusa” – zaznaczył biskup.

Orszak to nie tylko okazja do zamanifestowania swojej wiary, ale także do budowania dobra i pokoju, mówił biskup. „Wielu ludzi potrzebuje tego, nie tylko wierzący, ale też nieuznający Boga. W każdym człowieku jest potrzeba obdarowania, która wypływa z narodzenia Jezusa” – przypomniał.

Opolski Orszak Trzech Króli rozpocznie się 6 stycznia o godz. 15.00 na placu Jana Pawła II sceną zwiastowania oraz powitaniem trzech króli i uczestników przez księcia Jana II Dobrego, który będzie pełnił funkcję narratora. Kolędę „Cicha noc” i inne pieśni świąteczne wykona Opole Youth Choir pod kierunkiem Magdaleny Wójcik-Gugulskiej.

W trakcie przemarszu uczestnicy zatrzymają się na placu Wolności, gdzie zostanie odegrana scena średniowiecznej historii Opola na motywach scenariusza Urszuli Zwolińskiej w wykonaniu teatrów z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. Gościem specjalnym orszaku będzie książę Kazimierz I Opolski wraz z małżonką Wiolą.

Korowód zakończy się na rynku pokłonem nowonarodzonemu Dzieciątku i Świętej Rodzinie przy akompaniamencie Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” z Młodzieżowego Domu Kultury. Następnie bp Andrzej Czaja i prezydent Arkadiusz Wiśniewski złożą życzenia mieszkańcom. Orszak zwieńczy koncert zespołu „Universe” i wspólne kolędowanie.

Dla uczestników, oprócz koron, plakietek i śpiewników, czeka także słodka niespodzianka przygotowana przez Urząd Miasta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.opole.orszak.org.

