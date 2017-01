Jesteś tu: Strona główna › Moja diecezja › Opolska › Biskup Czaja apeluje do premier Szydło

Biskup Czaja apeluje do premier Szydło

mip (KAI) / bd, Opole, 2017-01-06

Fot. pixabay.com

Biskup opolski Andrzej Czaja zaapelował do premier Beaty Szydło o wydelegowanie przedstawiciela rządu do rozmów z protestującymi w Dobrzeniu Wielkim. W głodowym proteście przeciw reorganizacji granic jednej z gmin uczestniczy od 26 grudnia 2016 r. kilkanaście osób.

"Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Pierwsze osoby były już odwiezione do szpitala. Wróciły jednak i wraz z pozostałymi nadal głodują i nie mają zamiaru przerwać protestu. Jestem głęboko zaniepokojony, żeby nie powiedzieć przerażony tym, co może się wydarzyć, a przecież można temu zapobiec. Protestujący oczekują przyjazdu kogoś wprost z Rządu RP, aby mogli przedstawić swój punkt widzenia na temat procedowania i skutków przyłączenia ich gminy do Opola" - napisał biskup w apelu opublikowanym na stronach diecezji opolskiej.

Hierarcha poprosił w nim premier Beatę Szydło o wydelegowanie swego przedstawiciela do Dobrzenia. "Przyjazd przedstawiciela Rządu RP pozwoli zawiesić protest głodowy i będzie można usiąść do konstruktywnego dialogu władz miasta z protestującymi" - wskazał biskup.

W trwającym od początku ubiegłego tygodnia proteście głodowym mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki sprzeciwiają się przyłączeniu znacznej jej części do miasta Opola.

Apele do protestujących biskup opolski kierował 30 i 31 grudnia oraz 2 stycznia. Owocem podjętej przez niego mediacji jest wyrażona przez przedstawicieli protestujących gotowość odwołania protestu głodowego z chwilą przyjazdu do nich ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Prośbę w tej sprawie przekazał do ministerstwa wojewoda opolski Adrian Czubak.

W apelu bp Andrzej Czaja zwraca się również do wszystkich protestujących w gminie Dobrzeń Wielki o wielką roztropność i rozwagę. "Proszę Was, głodujących, o należyte poszanowanie wartości życia i zdrowia, dobra rodziny. Proszę Was, wszystkich zaangażowanych w protesty od wielu miesięcy, spójrzcie na wszystko bardziej racjonalnie i oczyma wiary, i podejmijcie trud opanowania negatywnych emocji, które pociągają za sobą słowa i postawy niegodne człowieka, a tym bardziej chrześcijanina – dziecka Bożego" - napisał biskup.

Wezwał też duszpasterzy i wiernych Kościoła Opolskiego o modlitwę w intencji jak najlepszego i sprawnego rozwiązania zaistniałego sporu oraz o łaskę pojednania i pokoju.

