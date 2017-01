V Orszak Trzech Króli w Opolu zainaugurował jubileusz 800-lecia lokacji miasta

hh, Opole, 2017-01-06

Bp Andrzej Czaja na zakończenie V Orszaku Trzech Króli w Opolu zachęcał zebranych, aby zgłębiali swoją tożsamość chrześcijańską, która jest na wskroś otwarta. W barwnym korowodzie ulicami miasta przeszło ponad cztery tysiące osób.

Biskup opolski przypomniał, że to gwiazda była impulsem dla mędrców, aby wyruszyć w drogę i powitać Jezusa. „Dla nas taką gwiazdą jest 800-lecie miasta, które odnosi nas do początków piastowskich i chrześcijańskich, co ujawnia się w herbie Opola – połowa orła piastowskiego i połowa krzyża” – zaznaczył.

Ordynariusz zaprosił mieszkańców do włączenia się w obchody tego jubileuszu, gdyż początki piastowsko-chrześcijańskie zobowiązują, aby troszczyć się o dziedzictwo kulturowe i duchowe. „Niech to będzie czas zgłębienia swojej tożsamości chrześcijańskiej, która na wskroś jest otwarta. Otwórzmy drzwi Jezusowi i wszystkim bliźnim” – prosił.

Biskup przyznał, że przy inauguracji jubileuszu lokacji miasta pewnym cieniem kładzie się protest mieszkańców Dobrzenia, którzy nie chcą należeć do granic administracyjnych powiększonego od 1 stycznia Opola. „Proszę was o wiele modlitwy, by zapanował duch pojednania, pokoju, rozwagi i aby udało się szczęśliwie ten konflikt rozwiązać oraz abyśmy mogli w wielkiej radości 800-lecie miasta przeżywać” – zaapelował.

„Pamiętajmy też – mówił – aby nie przybierać pozy Heroda. On myślał, że jest panem nie tylko swego życia, ale też innych ludzi, a Boga w ogóle nie brał pod uwagę. My w dzisiejszych czasach musimy to sobie uświadomić, że nie jesteśmy ani panami życia swego, ani drugiego. Chciejmy uznać panowanie Boga. Niech On będzie na nowo Królem naszych serc, rodzin i naszego miasta. A wtedy będzie więcej pokoju, miłości, zgody, bo taka jest Ewangelia – Dobra Nowina o naszym zbawieniu” – podkreślił.

W Opolu Orszak Trzech Króli odbył się już po raz piąty. Najpierw na Placu Jana Pawła II aktorzy odegrali scenę zwiastowania, a ostatni władca opolski – książę Jan II Dobry powitał Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy następnie wyruszyli konno prowadząc uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kierunku Placu Wolności. Tam została odegrana scena średniowiecznej historii Opola na motywach scenariusza Urszuli Zwolińskiej w wykonaniu teatrów z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. W orszaku szedł również pierwszy władca miasta – książę Kazimierz I Opolski wraz z małżonką Wiolą.

Korowód zakończył się na rynku pokłonem nowonarodzonemu Dzieciątku i Świętej Rodzinie przy akompaniamencie Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” z Młodzieżowego Domu Kultury. Świąteczne życzenia mieszkańcom złożył prezydent Arkadiusz Wiśniewski i bp Andrzej Czaja, po czym do wspólnego kolędowania zaprosił zespół „Universe”.

W diecezji opolskiej główne Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami Opola, Nysy, Raciborza, Kędzierzyna-Koźla i Prudnika. Ponadto, w niektórych mniejszych miejscowościach i gminach wyruszyły lokalne korowody.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/