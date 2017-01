Jesteś tu: Strona główna › Moja diecezja › Opolska › Bp Czaja: Obchody 500. rocznicy Reformacji to okazja do wspólnego świadectwa wiary

Bp Czaja: Obchody 500. rocznicy Reformacji to okazja do wspólnego świadectwa wiary

hh, ar, Opole, 2017-01-18

„Obchody 500. rocznicy Reformacji winny stać się szczególną okazją do wspólnego dawania świadectwa wiary w Chrystusową Ewangelię. Takie świadectwo jest niezmiernie ważne we współczesnym świecie, ulegającym sekularyzacji i nastawionym konsumpcyjnie” – napisał bp Czaja w liście pasterskim z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne hasło to: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14–20).

Opolski biskup przypomniał, że początkowo chrześcijanie należący do różnych Kościołów nie modlili się razem, a przyświecającą intencją było raczej nawrócenie „tych innych”. „Dopiero od 1936 r. zaczęła się przyjmować nowa formuła modlitwy o jedność – nie tylko za innych, ale wraz z innymi, a więc wspólna modlitwa wszystkich chrześcijan. Zmieniało się również rozumienie celu modlitwy ekumenicznej. Dojrzewała myśl o jedności otwartej” – zaznaczył bp Czaja i jednocześnie wyjaśnił, że chodzi o taką jedność, jakiej chce Bóg i w taki sposób, jaki chce Bóg.

Zdaniem ordynariusza, zmieniający się klimat w relacjach między teologami i duchownymi z różnych Kościołów, jak również między wiernymi, zaczął z czasem przynosić owoce wzajemnego zrozumienia i współpracy. „Po Soborze Watykańskim II Kościół rzymskokatolicki bardziej zdecydowanie zaangażował się w ruch ekumeniczny, dostrzegając w nim znak czasu i dzieło Ducha Świętego” – podkreślił oraz dodał, że wielkie zasługi w tym dziele mieli kolejni papieże począwszy od Jana XXIII aż do Franciszka, któremu bardzo zależy na praktykowaniu dzieł miłosierdzia ponad granicami wyznaniowymi i religijnymi.

Bp Czaja przyznał, że ważną rolę w dziele jedności spełnia watykańska Rada ds. Jedności Chrześcijan oraz Światowa Rada Kościołów, zrzeszająca Kościoły ewangelickie, anglikańskie, prawosławne i starokatolickie, które od 50 lat wspólnie zaczęły ustalać tematykę nabożeństw ekumenicznych. „Inspiracje treściowe do tegorocznej modlitwy o jedność przygotowali chrześcijanie z Niemiec. Jest to związane z obchodami 500. rocznicy Reformacji. Fakt ten ma zwrócić oczy świata na Kościoły w kraju Marcina Lutra, ojca Reformacji. Podobnie jak w całej Europie, dziś głównym problemem Kościołów w Niemczech jest zjawisko postępującej sekularyzacji. Wiernym coraz trudniej zachować tradycyjnie chrześcijański styl życia. Utracił on moc ewangelizacyjną. Duszpastersko przestał odpowiadać na religijne potrzeby współczesnego człowieka, zwłaszcza ludzi młodych” – zauważył.

Jednocześnie hierarcha zaznaczył, że od wielu lat niemieccy chrześcijanie pozostają wzorem dla innych krajów w działalności charytatywnej. „Konkretna pomoc ubogim w różnych zakątkach świata, niezależnie od wyznania i religii, programowo wyprowadza wielu ludzi z nędzy i koi biedę. Także ostatnio obserwowana wśród niemieckich chrześcijan otwartość i pomoc uchodźcom z Bliskiego Wschodu jest dowodem chrześcijańskiej i ludzkiej solidarności” – zaakcentował.

Nawiązując do tegorocznego hasła przyświecającego Tygodniowi Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, bp Andrzej Czaja przypomniał, że pojednanie jest darem Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. „Już w Starym Testamencie obrzędy ekspiacyjne, wchodzące w skład kultu żydowskiego, miały prowadzić do pojednania człowieka z Bogiem. Wyznawcy Boga prawdziwego ciągle tego pojednania oczekiwali. Dokonało się ono w sposób pełny i ostateczny przez Jezusa Chrystusa, który jako odwieczny Syn Boży przyjął naszą ludzką naturę i stał się Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi” – wyjaśnił. A skutkiem pojednania w Chrystusie jest odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie, uświęcenie, nasze nowe stworzenie i dziecięctwo Boże.

Według opolskiego pasterza, pojednani w Chrystusie wezwani są do głoszenia tego pojednania słowem i czynem. „Św. Paweł z wielkim przekonaniem głosi: «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!». Apostoł podkreśla też, że pojednanie nie dokonuje się bez ofiary – Jezus oddaje swoje życie, umiera za wszystkich, jednając nas z Ojcem. My, przynagleni miłością Chrystusa do pojednania, winniśmy tak jak On już więcej nie żyć dla samych siebie, ale dla Tego, który za nas umarł” – zachęcił.

Ponadto, w swym liście pasterskim ordynariusz napisał, że obecny rok będzie ważny w relacjach katolicko-ewangelickich ze względu na 500. rocznicę Reformacji, którą zainaugurowano w szwedzkim Lund. Udział papieża Franciszka, jak i w ogóle katolików w spotkaniach ekumenicznych „ukierunkowane są nie na świętowanie rozłamu w Kościele, ale na wspólne przebłaganie za grzech podziału oraz na celebrowanie tej jedności, której źródłem jest chrzest. Mimo różnic dogmatycznych dotyczących rozumienia Kościoła, sakramentów, kapłaństwa, posługiwania papieża i roli Maryi w historii zbawienia, katolicy i luteranie odnajdują ważne pola współpracy w myśl zasady, że więcej nas łączy, niż dzieli. I nie dotyczy to tylko spraw wewnątrzkościelnych, ale przede wszystkim służby i pomocy człowiekowi” – podkreślił.

Bp Czaja poinformował też, że w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim odbędzie się w lipcu sesja plenarna Luterańsko-Katolickiej Komisji ds. Jedności na forum światowym.

Pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20) zaczerpniętymi z 2. Listu do Koryntian 5, 14-20, od 18 do 25 stycznia obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlą się o pełną i widzialną jedność chrześcijan. W tym roku materiały do ekumenicznej modlitwy przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

