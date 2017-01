Opole: Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w diecezji opolskiej

hh, Opole, 2017-01-18

„Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5, 14–20) to hasło tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który odbędzie się w dniach 18-25 stycznia. W diecezji opolskiej z tej okazji przygotowano cały szereg nabożeństw i spotkań poświęconych sprawie jedności chrześcijan.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zainauguruje nabożeństwo ekumeniczne w parafii św. Karola Boromeuszka w Opolu w środę 18 stycznia o godz. 18.00 pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai, w czasie którego kazanie wygłosi bp Marian Niemiec z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

W czwartek 19 stycznia o godz. 10.00 w kościele św. Aleksego w Opolu ks. mitrat Janusz Czerski celebrować będzie Liturgię wschodnią połączoną z uroczystym poświęceniem wody z okazji Epifanii w Kościołach Wschodnich. Natomiast w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu o godz. 19.00 sprawowana będzie Liturgia bizantyjsko-grecka, w czasie której kazanie wygłosi ks. dr Mateusz Potoczny.

W piątek 20 stycznia o godz. 17.00 abp Alfons Nossol przewodniczyć będzie Eucharystii i wygłosi homilię ekumeniczną w kaplicy św. Sebastiana w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim.

W sobotę 21 stycznia o godz. 18.30 bp Andrzej Czaja modlić się będzie o jedność chrześcijan i wygłosi homilię podczas Mszy św. w opolskiej katedrze.

W niedzielę 22 stycznia o godz. 10.45 celebrowana będzie Liturgia bizantyjska w kościele św. Aleksego w Opolu pod przewodnictwem ks. mitrata Janusza Czerskiego. O godz. 15.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kościele rzymskokatolickim Podwyższenia Krzyża w Pokoju. Przewodniczyć mu będzie proboszcz tej parafii ks. Krzysztof Rusinek, a kazanie wygłosi ks. Eneasz Kowalski – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju. o godz. 16.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim w Kluczborku, pod przewodnictwem ks. Mateusza Łaciaka – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku. Kazanie wygłosi proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku – ks. dr Bernard Jurczyk.

Ponadto, o godz. 17.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim w Kędzierzynie-Koźlu. Przewodniczyć mu będzie ks. Dariusz Dawid – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu, a kazanie wygłosi ks. Stanisław Strach – proboszcz parafii prawosławnej w Kędzierzynie-Koźlu.

W poniedziałek 23 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim w Karczowie, któremu przewodniczyć będzie ks. Sławomir Fonfara – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Brzegu. Kazanie wygłosi ks. Marcin Bonk – proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Dąbrowie.

We wtorek 24 stycznia o godz. 11.30 odbędzie się międzynarodowa konferencja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego na temat: „Ojcowie Wschodni mistrzami dialogu międzyreligijnego. Ujęcie współczesne”.

W środę 25 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy ewangelickiej w Opolu przy ul. Pasiecznej 12. Przewodniczyć mu będzie proboszcz tej parafii ks. Wojciech Pracki, a kazanie wygłosi bp Andrzej Czaja.

Ponadto, w niedzielę 29 stycznia o godz. 15.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim w Gorzowie Śląskim pod przewodnictwem ks. Mateusza Łaciaka – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku. Kazanie wygłosi ks. Józef Dziuk – proboszcz parafii rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim. A o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim w Oleśnie. Przewodniczyć mu będzie ks. Ryszard Pieron – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich, a kazanie wygłosi ks. Mirosław Drabiuk – proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie.

