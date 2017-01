Opole: liturgia w rycie bizantyjsko-greckim ku czci św. Makarego

hh, Opole, 2017-01-20

„Nie wystarczy przestrzegać przykazań. Nie wystarczy doskonale wkomponować się w regulaminowy garnitur. Takie podejście być może jest dobrym punktem wyjścia” – powiedział ks. dr Mateusz Potoczny w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. W czasie liturgii sprawowanej w rycie bizantyjsko-greckim uczczono św. Makarego Egipskiego.

Nawiązując do liturgia słowa ze wspomnienia św. Makarego Egipskiego, obchodzonego w Kościołach bizantyjskich, celebrans wyjaśnił, jak zdobyć prawdziwy i jedyny skarb chrześcijański.

„Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Różnie można interpretować to sprzedanie całej posiadłości. Niektórzy, jak św. Makary, zinterpretowali dosłownie. Sprzedać to, co posiadamy, to niekoniecznie wyzbyć się dóbr materialnych. Chodzi o to, żeby te środki nie trzymały nas na uwięzi, na smyczy” – podkreślił.

Zdaniem kaznodziei, dobra materialne nie stanowią przeszkody w osiągnięciu życia wiecznego, pod warunkiem, że z nich właściwie korzystamy. „Jeśli tylko zauważymy, że zasłaniają drugiego człowieka albo i Boga samego, to musimy czym prędzej się od nich uwolnić. Wydaje się, że św. Makary jest doskonałym przykładem radykalnej postawy ewangelicznej” – wskazał.

Ten „szczęśliwy”, bo tak tłumaczy się imię świętego z języka greckiego, urodził się około 300 roku w Górnym Egipcie. Został zmuszony przez rodziców do nieszczęśliwego małżeństwa, które skończyło się śmiercią żony po dwóch dniach. „Makary postanowił wtedy radykalnie pójść drogą Ewangelii. I dopiero wtedy noszone przez niego imię zaczęło dosłownie określać to, kim jest” – zaznaczył ks. Potoczny.

W klasztorach w Skete Makary wiódł przez 60 lat surowe życie ascetyczne i zasłynął z niebywałej mądrości. Ze względu na przenikliwość i udzielane przez niego rady, jeszcze przed czterdziestką nazywany był „młodym starcem”. „Makary pokazuje, że idąc na całość za Chrystusem każdy z nas ma szansę stać się tym makariosem – szczęśliwym, takim młodym starcem. Oczywiście nie w fizycznym znaczeniu, żeby usiąść i czekać na rentę, ale aby być starym mądrością. Wystarczy tylko chcieć i pozwolić, by Duch Święty działał przed naszymi planami i przed naszymi karłowatymi kalkulacjami” – zachęcił kaznodzieja.

Ks. Mateusz Potoczny jest doktorem kościelnych nauk wschodnich (PIO Rzym) i birytualistą, sprawującym liturgię w rycie rzymsko-katolickim oraz bizantyjsko-greckim. Specjalizuje się w liturgiach Kościołów syryjskich (studia: SEERI, Kottayam, Kerala-Indie). Pełni funkcję adiunkta w Instytucie Liturgiki, Sztuki i Muzyki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

