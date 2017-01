Warszawa: XX Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi

kos, Warszawa, 2017-01-14

Jubileuszowe XX Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi odbyło się w katedrze polowej Wojska Polskiego. Poprzedziła je Msza św. sprawowana przez biskupa polowego Józefa Guzdka. W homilii Ordynariusz Wojskowy dziękował krwiodawcom za ich bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, nazwał ich „cichymi bohaterami czasów pokoju”.

- Czynicie to z własnej woli, zupełnie bezinteresownie, nie dociekając, komu służy ofiarowana przez Was krew. Ta danina krwi jest wielka i niezwykle cenna - podkreślał.

Po Mszy św. przedstawicielom honorowych krwiodawców oraz instytucji, które wspierają dawców krwi, wręczone zostały medale pamiątkowe wybite z okazji 20.rocznicy działalności Krajowego Duszpasterstwa Honorowych Dawców Krwi.

Do świątyni przybyło liczne grono krwiodawców z całej Polski, zrzeszonych w klubach oraz działających przy instytucjach, zakładach pracy i parafiach, wraz z pocztami sztandarowymi. Obecnych przywitał ks. płk Zenon Surma, krajowy duszpasterz honorowych krwiodawców.

- Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia - mówił ks. Surma.

W homilii bp Guzdek dziękował honorowym krwiodawcom za bezcenny dar, którym obdarowują potrzebujących. Podkreślił, że szczególnie wdzięczny jest za dar krwi ofiarowany żołnierzom i funkcjonariuszom poszkodowanym podczas pełnienia służby.

Eucharystię z bp. Guzdkiem koncelebrowali kapelani ordynariatu polowego oraz kapłani, którzy otaczają opieką duszpasterską krwiodawców. We Mszy św. poza honorowymi dawcami krwi uczestniczyli m.in. reprezentanci Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz przedstawiciele prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa.

Po Mszy św. kilkudziesięciu prezesów klubów Honorowych Dawców Krwi zostało uhonorowanych medalami pamiątkowymi z okazji 20-lecia istnienia krajowego duszpasterstwa krwiodawców.

Prof. Jerzy Kotowicz, prezes mazowieckiego okręgu PCK, podziękował w imieniu Zarządu Głównego PCK „za bezcenną ofiarność krwiodawców”.

Podczas 292. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, w dniu 27 listopada 1997 r. – na wniosek ówczesnego biskupa polowego WP Sławoja Leszka Głódzia i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski – Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi został mianowany ks. płk Zenon Surma, obecnie dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i proboszcz parafii garnizonowej w Bydgoszczy.

