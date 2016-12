Bp Kasyna: nie bogactwa i władza, ale Bóg i człowiek rodzą miłość

ks. is, Pelplin, 2016-12-25

W wypełnionej wiernymi bazylice katedralnej w Pelplinie biskup Ryszard Kasyna powiedział, że „bogactwa tego świata, stanowiska, władza nie rodzą miłości, tylko Bóg i człowiek, który ma serce”.

Na początku homilii podczas Mszy św. sprawowanej o północy, biskup pelpliński podkreślił, że silna religijność poprzednich pokoleń Polaków nie rozdzielała wydarzeń związanych z Narodzeniem Chrystusa na rzeczywistość i wiarę, ale „Jezus Chrystus był rzeczywistością” - mówił hierarcha.

W kontekście Bożego Narodzenia oraz współczesnych realiów chrześcijańskiej Europy bp Kasyna stwierdził: „dzisiejszy Herod ustanawia prawa i wypędza Jezusa z Europy i innych miejsc na ziemi”. Kaznodzieja przypomniał o cierpieniu wielu chrześcijan, a także wyznawców innych religii, w tym o zakazywaniu eksponowania symboli religijnych w krajach europejskich. „Są dzisiaj ugrupowania, partie, które głosząc hasła tolerancji, demokracji, oddzielenia Kościoła od Państwa, wypędzają Jezusa z areny codziennego życia”, powiedział.

Nawiązując do ubóstwa wielu ludzi, także do zubożenia moralnego, postaw konsumpcyjnych i hedonistycznych, biskup pelpliński mówił, że „najgorsze jest ubóstwo utraty Boga”. Apelował o przyjęcia Mesjasza do swojego życia, gdyż „od Jezusa rozpoczął się nowy świat wartości”.

Biskup zachęcał do zapatrzenia się w betlejemski Żłóbek i do stawania w prawdzie, którą ukazuje Nowonarodzony ucząc, że szczęście można odnaleźć „poprzez dziecięcą szczerość, zaufanie i prostotę”. Bp Kasyna dodał, że „bogactwa tego świata, stanowiska, władza nie rodzą miłości, tylko Bóg i człowiek, który ma serce”.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/