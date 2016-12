Ekumeniczna Wigilia przed płockim Ratuszem

Biskup płocki Piotr Libera, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Marek Maria Karol Babi i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, podczas Wigilii przed Ratuszem 21 grudnia wspólnie składali życzenia i dzielili się opłatkiem z mieszkańcami Płocka.

Życzeniom towarzyszyło Betlejemskie Światło Pokoju, które przekazali im harcerze z Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 r.

Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem hejnału płockiego oraz wręczeniem Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy z Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 r. Harcerze przypomnieli, że światło zapalone w grocie narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem wędruje po świecie po raz 30., a do Polski przybyło po raz 26. Harcerze polscy przywieźli je z Wiednia. W tym roku akcji towarzyszy hasło „Odważnie twórzmy pokój”.

Biskup płocki Piotr Libera podziękował za to, że od lat kontynuowana jest tradycja Wigilii pod Ratuszem w Płocku: „Święta Bożego Narodzenia jednoczą wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli. Obchodzą je katolicy, mariawici, ewangelicy, prawosławni – wyznawcy tych religii żyją w tym mieście, z nami. Niebawem w swoich domach wspólnie zaśpiewamy, że `Bóg się rodzi, moc truchleje…`” – przypomniał biskup.

Życzył też płocczanom pokoju, którego symbolem jest ogień przywieziony z groty w Betlejem: „Rodzi się Chrystus – Książę Pokoju. Tego pokoju tak bardzo Polska i Europa teraz potrzebują. Ten pokój przynosi Jezus. Powitajmy Go w płockich kościołach na Pasterkach” – zachęcił obecnych.

Życzenia składał również bp Marek Maria Karol Babi, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Prosił, by „dzielić się opłatkiem i pokojem”. Pokój jest bardzo związany z Bożą miłością do człowieka, do grzesznika.

„W czasie tych świąt okazujmy miłość do bliźnich i miłosierdzie tym, którzy chcą nam dokuczyć. Jak napisała matka Maria Franciszka Kozłowska, nasza założycielka, `Pokój całej ziemi, jeśli przyjmie miłosierdzie” – cytował biskup mariawicki.

Natomiast prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zaznaczył, że dzieląc się opłatkiem, trzeba przebaczać sobie to, co niedobrego się wydarzyło: „Niech 2017 rok będzie w naszych rodzinach, mieście, Ojczyźnie – czasem pokoju, rozwoju, radości i miłości” – zwrócił się do płocczan.

Po życzeniach przyszedł czas na wspólne dzielenie się opłatkiem i wieczerza z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Wśród uczestników Wigilii przed Ratuszem były między innymi osoby samotne i bezdomne.

Uczestnicy spotkania kolędowali ze specjalnie przygotowanym śpiewnikiem oraz wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu zespołu Bosco Band i Kapeli Płockiej. Była też żywa szopka. Ponadto ogłoszono laureatów konkursu na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2016” i zorganizowano „Konkurs świąteczny”.

