Bp Milewski: przy narodzinach Jezusa trzeba zamilknąć

eg, Płock, 2016-12-24

Obyśmy żyjąc w „zakrzyczanym” świecie umieli i chcieli w Boże Narodzenie zamilknąć, by usłyszeć Jezusa - wezwał bp Mirosław Milewski 24 grudnia w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Płocku. Podzielił się tam opłatkiem z księżmi seniorami i pracownikami domu.

„W taki dzień, jak dziś, jesteśmy szczególnie zobowiązani do pamięci o kapłanach, którzy w minionym roku odeszli do wieczności – mówił bp Mirosław Milewski podczas spotkania wigilijnego w Domu Księży Emerytów w Płocku. – Pięciu z nich swoją Wigilię Bożego Narodzenia przeżyje w wieczności. Musimy dziękować Bogu za ich służbę kapłańską i głoszenie wiernym tajemnicy Bożego Narodzenia” – podkreślił hierarcha.

Dodał, że w Wigilię należy również pamiętać o kapłanach, którzy są daleko od diecezji, na misjach w dalekich krajach. Jest to kilkunastu księży z diecezji płockiej.

„Nie możemy zapomnieć również o kapłanach chorych, doświadczonych krzyżem cierpienia, których nie ma przy ołtarzach, stołach wigilijnych, bo są w szpitalach” – zaznaczył biskup.

Zauważył, że opisane w Ewangeliach narodziny Jezusa są relacjami, nie ma tam dialogów, rozmów. To wielka lekcja, która uczy, że człowiek wierzący powinien patrzeć w kierunku Jezusa z milczącą adoracją.



„Tym, który mówi, jest Herod i jego ludzie. Obyśmy w tym 'zakrzyczanym' świecie umieli i chcieli w Boże Narodzenie zamilknąć, aby usłyszeć Jezusa” – zalecił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Życzył również kapłanom seniorom, aby na wzór biblijnego starca Symeona, cieszyli się z obecności Nowonarodzonego. Stwierdził, że prezbiterium kapłańskie byłoby niepełne bez księży emerytów, którzy nie pełnią już czynnych zadań.

„Uczycie swoją pokorną postawą, szczególnie młodych księży, miłości do Kościoła. Świadczcie swoim życiem, czasami milczącym, ukrytym, że Bóg jest obecny pośród nas i że jest przyjacielem każdego człowieka” – zaakcentował bp Milewski.

Obiecał też kapłanom seniorom modlitwę za nich podczas Pasterki w katedrze, aby wypełniała się w nich wola Boża i jeśli Bóg zechce, aby „dalej służyli swojej diecezji”.

W czasie spotkania opłatkowego fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa odczytał ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor Domu Księży Emerytów im. św. Józefa. Potem wszyscy składali sobie życzenia, dzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy oraz spożyli wieczerzę.

We wspólnej Wigilii w Domu Księży Emerytów uczestniczyło około 30 jego mieszkańców, a także pracownicy.

