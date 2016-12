Bp Libera: bądźmy świadkami Nowonarodzonego Jezusa

eg, Płock, 2016-12-25

„Niech spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem uczyni nas Jego świadkami” – wezwał biskup płocki Piotr Libera w życzeniach, które skierował do księży i diecezjan. Są one dziś czytane w kościołach diecezji płockiej.

Bp Piotr Libera zwrócił się do duchowieństwa i wiernych, aby z sercem pełnym wdzięczności stanęli przed betlejemską stajenką – „by oddać pokłon umiłowanemu Synowi Bożemu”.

„Niech nasze serca wypełni radość i pokój w spotkaniu z nieskończoną, wcieloną Miłością. Niech to spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem uczyni nas Jego świadkami wszędzie, dokądkolwiek nas pośle” – napisał w życzeniach.

Życzył także diecezjanom błogosławionych świąt Bożego narodzenia i obfitości łask w roku 2017.

Życzenia bp. Libery są odczytywane w kościołach diecezji płockiej 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

