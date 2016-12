Płock: koncert na rzecz Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej

eg, Płock, 2016-12-30

Kwotę ponad 1.700 zł udało się zebrać podczas XXXIII Koncertu Charytatywnego z cyklu „Podaj Dłoń”, który zorganizowano w parafii Świętego Krzyża w Płocku. Środki te zostały w całości przekazane na działalność Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku.

Koncert charytatywny z cyklu „Podaj Dłoń” został zorganizowany z myślą o podopiecznych Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku, prowadzonym przez Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne. Pierwszy z koncertów na ten cel odbył się w 2000 r., od tego czasu mają one miejsce co najmniej raz w roku.

Wykonawcą programu muzycznego był Kameralny Chór Akademicki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, pod dyrekcją Małgorzaty Szpotańskiej. Koncertowi towarzyszyła zbiórka na rzecz płockiego hospicjum. Zebrano dokładnie 1.720 zł, a pieniądze po koncercie przekazano Hospicjum.

„Organizujemy koncert połączony ze zbiórką środków, ponieważ idea hospicyjna jest według nas potrzebna, ważna i piękna. To w pewien sposób przeciwwaga eutanazji, zmniejszanie cierpienia fizycznego i psychicznego ludzi ciężko chorych. Przy okazji koncertu promujemy ideę hospicyjną. To ma dla nas ogromny sens” – mówi Małgorzata Szpotańska, dyrektor Kameralnego Chóru Akademickiego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Patronem koncertu dla Hospicjum Płockiego był biskup płocki Piotr Libera.

Hospicjum Płockie pw. św. Urszuli Ledóchowskiej prowadzi: Hospicjum Stacjonarne (dla osób w stanach terminalnych) przy ul. Piłsudskiego 37, Hospicjum Domowe dla dorosłych, Hospicjum Domowe dla dzieci oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dorosłych. Zapewnia chorym szeroki zakres usług medycznych, pielęgniarskich, socjalnych, psychicznych i duchowych. Pacjenci i ich rodziny mogą także skorzystać z porad Zespołu Konsultacyjno-Terapeutycznego.

