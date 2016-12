Płock: 8 tys. dolarów na remont łodzi dla misjonarzy

eg, Płock, 2016-12-30

8 tys. dolarów przekazała diecezja płocka na gruntowny remont łodzi, która jest jednym z głównych środków lokomocji w Iquitos w Peru, gdzie pracuje czterech księży z tej diecezji. Wyremontowana łódź umożliwi dotarcie rzeką do odległych wspólnot w parafii.

Środki w wysokości 8 tys. dolarów, przekazane przez diecezję płocką, zostały w całości przeznaczone na remont łodzi w parafii św. Piotra Rybaka w Iquitos w Peru. W ramach remontu wykonano spawy poszycia (łodzi i jej boków), wymianę dachu z brezentowego na metalowy, wymianę okien i podłogi.

Całość została pomalowana, odpowiednio oznaczona (nazwą i numerem rejestracyjnym) i wyposażona w boczne zasłony przeciwdeszczowe. Na zakończenie wymieniono silnik marki Johnson 50 na silnik Yamaha Enduro 60, który uchodzi za bardziej niezawodny i posiada o 50 koni mechanicznych więcej od poprzedniego. Dzięki wykonanym pracom przez najbliższych 5 lat łódź misjonarzy nie powinna potrzebować remontu.

Po zakończonym remoncie ks. Radosław Zawadzki wraz z miejscowym biskupem odbył inauguracyjną wyprawę do wioski Independencia, aby poświęcić nową kaplicę, dedykowaną polskim misjonarzom z Pariacoto: o. Michałowi Tomaszkowi i o. Zbigniewowi Strzałkowskiemu. Naprawiona łódź ułatwi dotarcie także do innych, oddalonych wspólnot.

„Otrzymana z diecezji pomoc ma ważny wymiar materialny, bo mamy praktycznie nową łódź, ale dla mnie osobiście jest też dużym wsparciem psychicznym i duchowym. To cenne doświadczenie, czuć wsparcie z diecezji, żyjąc gdzieś na przysłowiowym końcu świata” – uważa ks. Radosław Zawadzki.

Aktualnie w Peru pracuje czterech księży z diecezji płockiej: ks. Radosław Zawadzki, ks. Paweł Sprusiński, ks. Marek Bruliński i ks. Zbigniew Rembała, który jest rektorem miejscowego seminarium duchownego.

