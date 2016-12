Nasielsk: Kolędnicy Misyjni dla dzieci w Tajlandii

eg, Nasielsk, 2016-12-31

Kwotę 2.200 złotych udało się zebrać Kolędnikom Misyjnym z parafii św. Wojciecha w Nasielsku w diecezji płockiej dla dzieci w Tajlandii: „Przez takie zbiórki pomagamy nie tylko modlitwą, ale również konkretnymi ofiarami materialnymi” – podkreślił ks. Grzegorz Ostrowski, wikariusz, który koordynował akcję.

Dzieci z parafii św. Wojciecha w Nasielsku wędrują po niej jako Kolędnicy Misyjni od kilkunastu lat. W tym roku towarzyszyła im opiekunka Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci oraz rodzice. Wszyscy chętnie podjęli obowiązek głoszenia Dobrej Nowiny, aby udzielić konkretnej pomocy.

Kolędnicy postanowili zbierać pieniądze dla tajlandzkich dzieci „niewidzialnych” - w sensie prawnym są to dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany. Są one pozbawione ochrony państwa, przez co stają się potencjalnymi ofiarami handlu. W szerszym ujęciu dzieci „niewidzialne”, to dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa – dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę.

„Wielu mieszkańców naszej parafii ciepło i serdecznie przyjęło Kolędników Misyjnych – podkreślił koordynator akcji ks. Grzegorz A. Ostrowski. - Okazywali radość ze wspólnego kolędowania, a także zrozumienie dla głównego przesłania naszej kolędy – pomocy dzieciom z Tajlandii. Chętnie otwierali drzwi domów, a także swoje serca na potrzeby dzieci `niewidzialnych`. Cieszyli się, że Kolędnicy Misyjni zbierają pieniądze na ważny cel, zapraszali do siebie również za rok” – dodał duszpasterz.

Owocem misyjnego kolędowania była kwota 2.200 złotych, która w całości, zgodnie z zapowiedzią, przeznaczona zostanie na pomoc dzieciom „niewidzialnym” w Tajlandii.

