Diecezja płocka: modlitwa o pokój i pojednanie 1 stycznia (zapowiedź)

eg, Płock, 2016-12-31

W najbliższych dniach, a szczególnie 1 stycznia 2017 roku, w kościołach diecezji płockiej prowadzona będzie modlitwa o pokój i pojednanie: „Ufamy, że błaganie Kościoła zainspiruje ludzi dobrej woli do szukania pomyślnych rozwiązań palących kwestii” – napisał w komunikacie bp Mirosław Milewski, wikariusz generalny.

Modlitwa o pokój w diecezji płockiej będzie miała miejsce u schyłku mijającego roku, a zwłaszcza 1 stycznia 2017 roku – w Światowym Dniu Modlitw o Pokój. Zalecono, aby odpowiednie wezwania włączać zwłaszcza w czasie modlitwy powszechnej na Mszy św.



„Ufamy, że wspólne błaganie Kościoła zainspiruje ludzi dobrej woli do szukania pomyślnych rozwiązań palących kwestii obecnego czasu, budowanych na prawdzie, przebaczeniu i pojednaniu” – napisał w specjalnym komunikacie bp Mirosław Milewski, wikariusz generalny.

Apel Kościoła płockiego jest odpowiedzią na list Prezydium Episkopatu, który w tych dniach wpłynął do Biskupa Płockiego. Zawarta w nim jest prośba, aby z racji na obecną sytuację społeczno-polityczną w Polsce i na świecie, podjąć modlitwę o pokój i pojednanie. Jedną z przesłanek o konieczności takiej modlitwy jest także troska o jedność Kościoła, wsłuchanie się w bożonarodzeniowe orędzie Ewangelii o pokoju i pojednaniu oraz świadomość, że wierni oczekują od swych pasterzy jasnych wskazań i sugestii.

