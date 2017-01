Bp Libera: podzielmy się wiarą i modlitwą za rodziny

eg, Płock, 2017-01-01

„Niech Orszak Trzech Króli będzie okazją do wspólnego świętowania, śpiewania kolęd i dzielenia się wiarą oraz do modlitwy za nasze rodziny” – napisał bp Piotr Libera w zachęcie do udziału w Orszakach Trzech Króli, która jest dziś czytana w parafiach diecezji płockiej.

Bp Libera w swoim słowie przypomina, że 6 stycznia Kościół obchodzić będzie uroczystość Objawienia Pańskiego. Tego dnia, już po raz szósty, ulicami Płocka przejdzie Orszak Trzech Króli. Hasłem tegorocznego wędrowania będą przypominane przez papieża Franciszka słowa „Pokój i dobro”.

Zaprasza także wszystkich mieszkańców Płocka do włączenia się w Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się on o godz. 11.00 przed pomnikiem św. Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej, skąd ulicami: Tumską, Kościuszki, Placem Obrońców Warszawy, Kolegialną i Słoneczną wszyscy pójdą do parafii pw. św. Józefa.

Biskup wskazuje, że wierni przejdą od Maryi, która patronuje Katedrze, z Nowonarodzonym Jezusem – do św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny. Tam na zakończenie Orszaku, w kościele parafialnym, zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem biskupa płockiego.

„Przyjdźcie, proszę, na Orszak! Pragnę spotkać całe Wasze rodziny: dzieci, rodziców, dziadków! Niech będzie to okazja do wspólnego świętowania, śpiewania kolęd i dzielenia się wiarą oraz modlitwy za nasze rodziny” – zachęca Pasterz Kościoła płockiego.

Osobne słowo zostało skierowane do pozostałych dekanatów diecezji płockiej: „Pójdźcie z Trzema Królami śpiewać kolędy i pokazać radość chrześcijańskiej wiary! Niech całe Wasze rodziny doświadczą tego dnia pokoju i ciepła z bycia razem!” – podkreśla bp Libera.

Słowa zaproszenia i zachęty są dziś czytane w parafiach diecezji płockiej. Orszaki Trzech Króli odbędą się w kilkunastu miejscowościach.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/