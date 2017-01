Bp Milewski: przeszłość uczy życia

eg, Skępe, 2017-01-04

Nie można do końca zrozumieć teraźniejszości, bez popatrzenia w przeszłość – powiedział bp Mirosław Milewski 4 stycznia w Skępem w diecezji płockiej – mieście słynącym z kultu maryjnego. Przewodniczył tam Mszy św. z okazji 20-lecia odzyskania praw miejskich. W programie uroczystości znalazła się też uroczysta sesja rady miasta.

Bp Mirosław Milewski przewodniczył w kościele parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem Mszy św. dziękczynnej oraz o błogosławieństwo dla mieszkańców. W homilii przypomniał słowa myśliciela Cycerona, mówiące, że „historia jest nauczycielką życia”.

„Nie można do końca zrozumieć teraźniejszości, bez popatrzenia w jego przeszłość. Jest to historia piękna i pokrzepiająca serce. W tym duchu, z dumą, popatrzmy na bohaterską i patriotyczną historię waszego miasta. I niech ta historia dziś uczy nas życia” – stwierdził biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Zaznaczył, że przeszłość jest „wielką lekcją”. Nie można zmarnować ani zaprzepaścić dziedzictwa przodków. Należy być dumnym z ziemi, na której się żyje. Wezwał, aby mieszkańcy Skępego byli lokalnymi patriotami i dbali o dobro wspólne, jakim jest ich miasto. „To powinna być dla was wartość nadrzędna” – powiedział bp Milewski.

Podkreślił ponadto, że historia Skępego nierozerwalnie związana jest z Matką Bożą Brzemienną, Królową Mazowsza i Kujaw. „To właśnie Jej obecność pozwoliła miastu zyskać sławę i rozgłos, pomogła rozwinąć się staremu grodowi, pomogła wychować mieszkańców na godnych synów Ojczyzny, którzy w odpowiednim momencie stanęli, by bronić tego co polskie, co katolickie” – przypomniał bp Milewski.

Prosił też, aby tworząc dzień Skępego, nie zapominać o wierze, aby budować żywy Kościół, starać się być „wiernymi synami i córkami Maryi”. To Matka Boża jest przecież „siłą Skępego”.

W programie uroczystości znalazła się także uroczysta sesja rady miasta z okazji 20-lecia odzyskania praw miejskich przez Skępe, wręczenie medali „Za zasługi dla Miasta i Gminy Skępe” oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów z miejscowych szkół. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Piotr Wojciechowski.

Miasto Skępe powstało w 1445 r. Król Kazimierz Jagiellończyk nadał przywilej założenia miasta na prawie chełmińskim. W 1495 r. kasztelan kruszwicki Mikołaj Kościelecki wystawił niewielką kapliczkę w miejscu, które było uważane za święte, ponieważ miała się tam objawić Matka Boża. Jego córka Zofia Katarzyna cierpiała na poważną chorobę nóg i nie było nadziei na jej wyleczenie. Jej pełni wiary rodzice modlili się do Matki Bożej o cud i modlitwa została wysłuchana. Wtedy w kapliczce wdzięczna kobieta umieściła przywiezioną z Poznania figurę Matki Bożej. Na cokole figury do dziś widnieje data 1496. Dwa lata później do Skępego zostali sprowadzeni zakonnicy – bernardyni. Cudowna figura Matki Bożej Skępskiej, którą do dziś się opiekują, wciąż przyciąga do Skępego wielu pątników.

Kilka lat po lokacji miasta utworzono w nim parafię pw. św. Stanisława. Pierwszy zbudowany kościół, niszczony i odbudowywany, przetrwał do 1777 r., kiedy to zadecydowano o przeniesieniu parafii do istniejącego niedaleko klasztoru ojców bernardynów. Obecna parafia Miłosierdzia Bożego (druga w Skępem) jest poniekąd spadkobierczynią parafii św. Stanisława.

Ważną kartę zapisało Skępe w czasów zaborów, gdy w 1815 r. znalazło się w granicach Królestwa Kongresowego, a zakonnicy zaangażowali się w działalność narodowowyzwoleńczą. Szczególnym momentem w dziejach miasta było Powstanie Styczniowe: w klasztorze odbierano przysięgi od nowo zwerbowanych powstańców, okolicznych mieszkańców, którzy stanęli do walki o wolność. Gdy powstanie upadło, klasztor i miasto były represjonowane przez Rosjan - dokonano kasaty klasztoru, a miastu odebrano prawa miejskie. Skępe odzyskało je dopiero w 1997 r.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/