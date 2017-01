Diecezja płocka: osiemnaście Orszaków Trzech Króli (zapowiedź)

eg, Płock, 2017-01-04

Ulicami miast, ale też niewielkich miejscowości, przejdą 6 stycznia Orszaki Trzech Króli – w diecezji płockiej będzie ich łącznie osiemnaście. To już szóste tego typu wydarzenie w Płocku. Pierwszy raz odbędzie się ono w tym roku w Ciechanowie.

W Płocku Orszak Trzech Króli wystartuje pod hasłem „Pokój i dobro”. Trasa korowodu będzie wiodła od bazyliki katedralnej do parafii św. Józefa Rzemieślnika. Orszak wyruszy o godzinie 11.00 spod pomnika św. Jana Pawła II. Trzej królowie pojadą na koniach, w orszakach: afrykańskim, azjatyckim i europejskim. Tradycyjnie już w rolę świętej Rodziny z Nazaretu wcielą się płocczanie.

Po drodze tradycyjnie będą wystawiane scenki rodzajowe związane z historią zbawienia. Niespodzianką będzie prezentowana po raz pierwszy w historii płockiego orszaku scena stworzenia świata i pierwszych rodziców. Po złożeniu pokłonu Nowonarodzonemu Jezusowi zostanie odprawiona Msza św., której przewodniczył będzie biskup płocki Piotr Libera. Imprezą towarzyszącą będzie konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

„Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą w miłej, rodzinnej atmosferze obchodzić radosne święto Objawienia Pańskiego, wspólnie śpiewać najpiękniejsze polskie kolędy, krzewić wartości, które ukształtowały Polskę i Europę oraz manifestować wiarę w wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat” - apeluje Kazimierz Urbaniak, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i przewodniczący komitetu organizacyjnego Orszaku Trzech Króli w Płocku.

Poza tym, kolorowe orszaki przejdą ulicami: Ciechanowa, Gostynina, Janowa, Nasielska, Makowa Mazowieckiego, Modlina Twierdzy, Płońska, Przasnysza, Obrytego, Popowa, Pułtuska, Raciąża, Radzanowa nad Wkrą, Rypina, Sierpca, Tłuchowa i Żuromina.

Dodatkowymi atrakcjami będą na przykład jasełka czy wspólne kolędowanie. Wszędzie orszaki będą się rozpoczynały lub kończyły Mszą św. Ich organizatorami są m.in. parafie, organizacje katolickie, samorządy lokalne.

