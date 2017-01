Diecezja płocka: pomoc dla dwunastu rodzin z Aleppo w Syrii

eg, Płock, 2017-01-05

Dwanaście rodzin z pogrążonego w wojnie domowej Aleppo w Syrii objęła do tej pory swoją pomocą diecezja płocka w ramach projektu Caritas „Rodzina Rodzinie”. Zbiórka prowadzona jest wśród księży w dekanatach oraz w instytucjach diecezjalnych. Włączył się w nią również bp Piotr Libera.

Program Caritas Polska „Rodzina Rodzinie” polega na objęciu wsparciem materialnym rodzin z Syrii. Środki mogą przekazywać rodziny, osoby indywidualne, grupy religijne, parafie czy diecezje. W diecezji płockiej po apelu bp. Piotra Libery wzięli w niej udział księża z dekanatów oraz księża pracujący w instytucjach diecezjalnych.

Do tej pory dzięki uzyskanym środkom, pomocą objęto dwanaście rodzin z pogrążonego w wojnie syryjskiego Aleppo. Dzięki temu rodziny, które są bardzo ubogie i nie mają środków nawet na żywność, otrzymują wsparcie umożliwiające im w miarę normalne funkcjonowanie: mogą kupić jedzenie, zapłacić za wynajem mieszkania czy kupić prąd.

Ks. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej informuje, że niewykluczone, iż pomocą zostanie objętych jeszcze więcej rodzin. Jeśli okoliczności pozwolą, uda się zebrać środki dla kolejnych rodzin, cierpiących głód i niedostatek, żyjących w ciągłym niebezpieczeństwie utraty zdrowia czy nawet życia.

Ponadto 15 stycznia w kościołach diecezji płockiej przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na ten cel. Zebrane środki za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przekazane na pomoc chrześcijańskim rodzinom w Syrii i Libanie.

Wszyscy diecezjanie zainteresowani pomocą mogą wybrać sobie konkretną rodzinę, której będą systematycznie pomagać dzięki stronie internetowej.

