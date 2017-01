Płock: Orszak Trzech Króli z Adamem i Ewą

eg, Płock, 2017-01-06

Kilka tysięcy wiernych wzięło udział w szóstym Orszaku Trzech Króli w Płocku w uroczystość Objawienia Pańskiego, pod hasłem „Pokój i dobro”. Nowością tegorocznego Orszaku była scena z pierwszymi ludźmi: Adamem i Ewą.

W tym roku Orszak Trzech Króli w Płocku przeszedł kilkukilometrową trasę od bazyliki katedralnej do parafii św. Józefa Rzemieślnika. Mimo mroźnej pogody, uczestniczyło w nim kilka tysięcy płocczan.

Trzy orszaki: afrykański, azjatycki i europejski tworzyli uczniowie szkół podstawowych oraz płocczanie.

Po raz pierwszy w historii płockiego Orszaku pokazano scenę stworzenia świata i pierwszych rodziców. Adamem i Ewą było małżeństwo Barbary i Leszka Brzeskich.

Po dotarciu do kościoła parafii św. Józefa wszyscy złożyli pokłon Dzieciątku Jezus. Następnie Mszy św. przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, a homilię wygłosił bp Mirosław Milewski. Stwierdził on, że w tę uroczystość dostrzega wędrówkę z domu do Domu: z domu rodzinnego do Domu Bożego, z ogniska domowego do wypełnionego Bożą obecnością domu modlitwy i Chleba, który się nie kończy. Każdy z tych domów „ma swój zapach”. Nawet jeśli domy rodzinne nie zawsze wyglądają jak dom Jezusa, bo wdarł się do nich konflikt, zdrada czy zawód - to wszyscy są zaproszeni by przychodzić do Domu Boga, do kościoła, by uczyć się, w jaki sposób żyć w swoich domach.

„Jeśli będziemy uczyli nasze małe dzieci zapachu świątyni, piękna sprawowania liturgii i modlitwy, która wznosi się tutaj do Boga jak dym kadzidła, to nawet jeśli w młodości zapomną albo zagubią drogę do Boga, będą miały zapisany w sercu Jego zapach, a w uszach dźwięk organów i śpiewów. Prowadźcie często Wasze dzieci z domów rodzinnych do Bożego domu, by chłonęły zapach, smak i dźwięk Bożej obecności” – apelował hierarcha.

Podczas Mszy św. ogłoszono też wyniki konkursu na rodzinną szopkę bożonarodzeniową. Pierwsze miejsce zajęła rodzina Tomasików (Gimnazjum nr 10), drugie rodzina Pachniewskich (Szkoła Podstawowa nr 5), a trzecie rodzina Janickich (Gimnazjum nr 13).

Ponadto w procesji z darami przedstawiciele parafii św. Józefa przynieśli do ołtarza 6,5 tys. zł, które zostaną przekazane na pomoc chrześcijańskim rodzinom w Syrii.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego OTK w Płocku był Kazimierz Urbaniak, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. W organizację włączyła się m.in. Kuria Diecezjalna, strażacy, harcerze z ZHR.

Patronat honorowy nad Orszakiem Trzech Króli objęli: biskup płocki Piotr Libera, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz starosta płocki Mariusz Bieniek – wszyscy przeszli całą trasę orszaku.

