Płock: bp Piotr Libera obchodził 20. rocznicę sakry biskupiej

eg, Płock, 2017-01-06

Życzenia i gratulacje z okazji 20. rocznicy sakry biskupiej przyjmował 6 stycznia biskup płocki Piotr Libera. Na ręce ordynariusza w imieniu księży i diecezjan przekazał je biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski, podczas Mszy św. w kościele parafii św. Józefa, na zakończenie Orszaku Trzech Króli.

W słowach życzeń bp Mirosław Milewski przypomniał, że Pasterz Kościoła płockiego bp Piotr Libera przyjął sakrę biskupią z rąk św. Jana Pawła II 6 stycznia 1997 r. w Watykanie.

Zapewnił, że w tym ważnym dniu wszyscy otaczają Jubilata serdeczną i gorącą modlitwą oraz wspierają go duchowo, a Jezusowi - Dobremu Pasterzowi, dziękują za posługę pasterską bp. Piotra. Po ludzku są wdzięczni za „szlachetność, dobroć serca i serdeczną codzienność”.

„Nieś mężnie, wytrwale i niestrudzenie przesłanie radości Ewangelii. Bądź świadkiem żywej wiary oraz pomagaj braciom i siostrom powierzonej Ci owczarni, spotykać `Boga, który jest Miłością`. Służ nadal ofiarnie i z pasją wspólnocie Ludu Bożego, który żyje na Mazowszu Północnym i ziemi dobrzyńskiej” – mówił bp Milewski.

Życzył też Jubilatowi, aby w tej drodze umacniała go opieka Maryi Królowej Apostołów.

Bp Libera podziękował wszystkim za modlitwę i życzenia.

Bp Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 r.) pochodzi z Katowic-Szopienic. Studiował teologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, w trakcie odbywał służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 r. z rąk bp. Henryka Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W latach 1980-1986 studiował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, jest doktorem literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Był wykładowcą w WŚSD w Krakowie, a następnie w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp. Józefa Kowalczyka.

Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie. W latach 1996-2007 był biskupem pomocniczym katowickim, w latach 1998-2007 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Od 2007 r. jest ordynariuszem diecezji płockiej, ingres do katedry płockiej odbył się 31 maja 2007 r. Jako ordynariusz płocki zdecydował m.in. o wprowadzeniu w diecezji corocznych obchodów Światowego Dnia Młodzieży - w Niedzielę Palmową, powołał Zespół Historyczny diecezji, mający na celu kwerendę materiałów IPN. Jako pierwszy w historii biskup diecezjalny płocki odwiedził katedrę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W latach 2012-2015 przeprowadził 43. Synod Diecezji Płockiej „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.

