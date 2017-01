Płockie Kolędowanie po raz dwudziesty drugi

Po raz dwudziesty drugi w Płocku odbyło się „Płockie Kolędowanie”, czyli największa w mieście impreza kolędnicza. W bazylice katedralnej wystąpiły zespoły Trebunie Tutki i Moja Rodzina oraz chór Minstrel z gośćmi. W ciągu trzech dni mieszkańcy miasta i goście mieli okazję wysłuchać tradycyjnych kolęd, pastorałek oraz pieśni bożonarodzeniowych.

Kolędowy maraton rozpoczął się 5 stycznia od koncertu zespołu Trebunie Tutki. Grupa jest ambasadorem Podhala i polskiej kultury na festiwalach w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Zespół chętnie eksperymentuje i współpracuje z wybitnymi artystami m.in. z Adrianem Sherwoodem z Londynu, jamajskim zespołem Twinkle Brothers, chórem „African Head Charge”, a ostatnio Urmuli Quintet z Gruzji, a także ze znakomitymi polskimi muzykami m.in. z Wojciechem Waglewskim i Voo Voo.

W Płocku można było posłuchać ich kolęd i pastorałek w stylu, który z jednej strony ukształtowały muzyczne tradycje rodzinne i zamiłowanie do góralszczyzny, a z drugiej nowatorstwo i awangardowe podejście do swojego dziedzictwa.

W piątek 6 stycznia miał miejsce płocki akcent. Wystąpił chór Minstrel pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego, działający przy najstarszej polskiej szkole – Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Minstrel skupia uczniów i absolwentów liceum. W czasie swojej 24-letniej działalności zespół dał blisko 400 koncertów w kraju i za granicą, zdobył liczne nagrody.

Z płockim chórem wystąpiła aktorka i piosenkarka - Beata Rybotycka oraz Konrad Mastyło. Artystom towarzyszyła Arte Positiva – kameralna orkiestra smyczkowa pod dyrekcją Kamila Chałupnika. Podczas koncertu można też było posłuchać utworów w wykonaniu kameralnego zespołu wokalnego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Na zakończenie w sobotę 7 stycznia koncert dał zespół muzyki chrześcijańskiej Moja Rodzina, który formalnie działa od 2009 roku. To zespół małżeństwa Aldony i Artura Wiśniewskich oraz ich pięciorga dzieci. W repertuarze zespołu można było usłyszeć nowe aranżacje znanych kolęd, takich ja „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „W żłobie leży”, „O Gwiazdo Betlejmska”, czy „Wśród nocnej ciszy”. Córka Antonina wykonała także pastorałkę własnego autorstwa.

Dodatkowo prowadząca koncert Aldona Wiśniewska opowiadała o swojej muzykującej rodzinie, dając świadectwo jej wiary. Zespół koncertuje często w parafiach, uczestniczył w Światowym Spotkaniu Rodzin z papieżem Franciszkiem w 2015 roku, za tydzień da koncert charytatywny w katedrze lwowskiej, na rzecz dzieci z hospicjum domowego. Można też było nabyć nową płytę zespołu z kolędami i pastorałkami.

Organizatorami „Płockiego Kolędowania 2017” były Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Urząd Miasta Płocka, Kuria Diecezjalna oraz parafia katedralna pw. św. Zygmunta.

„Płockie Kolędowanie” jest cykliczną, kilkudniową imprezą, odbywającą się zawsze na początku stycznia – w tym roku po raz 22. Głównym celem wydarzenia jest podkreślenie wyjątkowego charakteru świąt Bożego Narodzenia, zaakcentowanie uczucia radości z przebywania w rodzinnym gronie oraz zachęta do wspólnego śpiewu. W repertuarze wykonawców znajdują się kolędy, pastorałki i utwory o charakterze sakralnym.

