Płock: bp Libera spotkał się z kolędnikami misyjnymi

eg, Płock, 2017-01-09

Kolędnicy misyjni z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka odwiedzili 9 stycznia w Kurii Diecezjalnej bp. Piotra Liberę i bp. Mirosława Milewskiego. Zaprezentowali okolicznościowy program kolędniczy i zbierali datki na pomoc dla rówieśników z Tajlandii.

Na początku spotkania w kurii bp Mirosław Milewski poprowadził modlitwę „Anioł Pański”, z udziałem wszystkich obecnych. Następnie młodzież zaprezentowała program kolędniczy. Do wspólnego śpiewu włączyli się wszyscy obecni, w tym pracownicy Kurii Diecezjalnej.

Kolędnicy misyjni z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka zbierali także pieniądze na rzecz dzieci w Tajlandii. Towarzyszyli im: proboszcz parafii ks. kan. Jan Deptuła, wikariusz ks. Marcin Milewski, katechetka Katarzyna Maria Wiśniewska, rodzice oraz strażacy.

Bp Piotr Libera podziękował młodym kolędnikom za ich zaangażowanie w akcję pomocy na rzecz odległej Tajlandii. Zaznaczył, że wiele tamtejszych dzieci znajduje się w bardzo trudnej sytuacji – są to tzw. dzieci niewidzialne, czyli nie zarejestrowane po urodzeniu, formalnie nie istniejące. Z tego powodu często stają się one niewolnikami.

Bp Libera podarował także kolędnikom okolicznościowe upominki.

Kolędnicy zbierali pieniądze dla rówieśników z Tajlandii w dwóch grupach (łącznie około 20 osób) w dniach od 28 do 30 grudnia, pod opieką rodziców i miejscowych strażaków. Akcję w parafii koordynowała katechetka Katarzyna Maria Wiśniewska i wikariusz ks. Marcin Milewski.

