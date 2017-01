Płock: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (zapowiedź)

eg, Płock, 2017-01-12

„Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20)” – pod takim hasłem będzie przebiegał w dniach 18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Płocku. Poprzedzi go 17 stycznia spotkanie z rabinem Stasem Wojciechowiczem z Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w Muzeum Żydów Mazowieckich.

Płocki Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzi 17 stycznia (wtorek) XX Dzień Judaizmu. O godz. 17.00 w Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku przy ul. Kwiatka 7 pod hasłem „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść (Jr 20,7) będzie miało miejsce spotkanie z rabinem Stas Wojciechowiczem z Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Każdemu z dni Tygodnia Ekumenicznego w Płocku towarzyszyć będzie osobna myśl przewodnia. W środę 18 stycznia będą to słowa „Jeden umarł za wszystkich”. O godz. 17.00 w kościele ewangelickim przy ul. Kazimierza Wielkiego 39 zostanie odprawione nabożeństwo ewangelickie na rozpoczęcie tygodnia, z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów. Przewodniczyć mu będzie ks. Szymon Czembor, proboszcz Parafii Ewangelickiej w Płocku, a homilię wygłosi biskup płocki Piotr Libera.

W czwartek 19 stycznia „Nie żyjemy już dla siebie” - o godz. 17.00 odprawione zostaną Nieszpory w katedrze Kościoła Miłosierdzia i Miłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przy ul. Kazimierza Wielkiego 27, z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów chrześcijańskich w Płocku. Przewodniczyć będzie ks. Grzegorz Maria Dominik Miller - proboszcz parafii mariawickiej w Warszawie, homilię wygłosi bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.

W piątek 20 stycznia „Już nikogo nie znamy według ciała” - o godz. 18.00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku odbędzie się Eucharystia Pamięci o zmarłych „ludziach ekumenii” w 2016 r., przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi ks. prof. Henryk Seweryniak.

W sobotę 21 stycznia „To, co dawne, przeminęło” - o godz. 17.30 Nabożeństwo Słowa Bożego sprawowane będzie w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z przewodniczeniem ks. kan. dr. Dariusza Piskorskiego, wicerektora WSD i homilią ks. dr. Tomasza Marii Daniela Mamesa, wykładowcy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W niedzielę 22 stycznia „Nastało nowe” – odbędzie się modlitwa o jedność chrześcijan we wspólnotach kościelnych. O godz. 10.00 Eucharystii o zjednoczenie chrześcijan w płockiej bazylice katedralnej przy ul. Tumskiej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, diecezjalny referent ds. duszpasterstwa ekumenicznego. Msza święta transmitowana będzie przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej. Tego samego dnia o godz. 17.00 Wieczerni – Nieszporom Prawosławnym w Cerkwi Prawosławnej przy ul. Kościuszki 18 przewodniczyć będzie ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz, homilię wygłosi ks. prof. Ireneusz Mroczkowski. Potem zaplanowano Ekumeniczny Wieczór Kolęd.

W poniedziałek 23 stycznia „Bóg pojednał nas ze sobą” - o godz. 17.30 w płockim WSD zaplanowano wykład dr. Krzysztofa Kłodawskiego - nauczyciela historii, znawcy historii ewangelików na Mazowszu Płockim i Ziemi Dobrzyńskiej, o historii płockich ewangelików.

We wtorek 24 stycznia „Służba pojednania” - o godz. 17.00 Eucharystii o zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej.

W środę 25 stycznia „Pojednani z Bogiem” – o godz. 18.00 sprawowana będzie Eucharystia na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego w kościele św. Jana Chrzciciela, z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów chrześcijańskich w Płocku. Przewodniczyć będzie ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor WSD, a homilię wygłosi ks. Szymon Czembor, proboszcz Parafii Ewangelickiej w Płocku.

Natomiast w czwartek 2 lutego o godz. 17.00 w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku w ramach XVII Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce, obchodzonego pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego Miłosierdzia”, odbędzie się spotkanie z dr. hab. Agatą Skowron-Nalborczyk - sekretarz generalną Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów Wydarzenie organizuje Sekcja Dialogu i Sekcja Humanistyczna Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Organizatorami płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są: kuria diecezjalna diecezji płockiej, parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, parafia prawosławna Przemienienia Pańskiego, parafia ewangelicka, Klub Inteligencji Katolickiej, koło naukowe i koło misyjne Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Wydarzenie koordynuje ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, diecezjalny referent ds. duszpasterstwa ekumenicznego, redaktor naczelny płockiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

