Płock: etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej

eg, Płock, 2017-01-13

Trzydziestu siedmiu uczniów ze szkół ponadgminazjalnych w diecezji płockiej wzięło udział w etapie diecezjalnym 27. Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Boga”. Odbył się on 12 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Jego laureaci wezmą udział w finale ogólnopolskim olimpiady w marcu w Lublinie.

W etapie diecezjalnym OTK wzięło udział 37 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w diecezji. Pisali oni test przygotowany przez komitet organizacyjny OTK. Test składał się z 25 pytań. Czas przeznaczony na napisanie odpowiedzi wynosił 45 minut.

Pytania dotyczyły między innymi tego, dlaczego Maryję nazwano „Gwiazdą morza”, co jest według św. Jana Pawła II istotą przesłania fatimskiego, jakimi słowami Maryja wyznała wiarę w miłosiernego Boga czy też co jest źródłem wiarygodności orędzia fatimskiego.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Zuzanna Czarnomska z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Na drugim znalazła się Monika Tarnowska – również uczennica LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Miejsce trzecie zajął Krzysztof Wichrowski z LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

„Tegoroczny etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej odznaczał się dużym stopniem trudności. Uważam, że wszyscy, którzy dostali się do etapu diecezjalnego, już mogli uważać się za zwycięzców, ponieważ wykazali się posiadaniem dużej wiedzy o wydarzeniach w Fatimie. Cieszy fakt, że potrafili oni dostrzec, iż przesłanie Fatimy mówi nie tylko o Bożej sprawiedliwości, ale także ukazuje Boże miłosierdzie” – opiniował ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Podczas finału zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe – albumy pt. „Tajemnice Fatimy” autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia, ufundowane przez wydział katechetyczny w Kurii Diecezjalnej Płockiej, który był organizatorem etapu diecezjalnego OTK.

Ze względu na miejsce finału – Wyższe Seminarium Duchowne, jego uczestnicy spotkali się też z rektorem uczelni ks. prał. dr. Markiem Jaroszem, modlili się o powołania, wysłuchali świadectw diakonów oraz zwiedzili płocką Alma Mater.

