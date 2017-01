Płock: zakończenie akcji Kolędników Misyjnych

eg, Płock, 2017-01-14

Bp Piotr Libera przewodniczył 14 stycznia Mszy św. na zakończenie diecezjalnej akcji Kolędników Misyjnych w Płocku. Dzieci z diecezji przekazały też środki dla dzieci z Tajlandii, które zbierały w swoich parafiach w ramach misyjnej akcji. W Mszy św. uczestniczyło troje misjonarzy.

W Mszy św. w płockiej bazylice katedralnej uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami, którzy podczas tegorocznej akcji Kolędników Misyjnych zbierali środki dla swoich rówieśników w Tajlandii. Przewodniczył jej biskup płocki Piotr Libera, a koncelebrował biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski.

„Razem chcemy dziękować za trud misjonarzy, którzy tak jak mędrcy ze Wschodu porzucają swoje otoczenie, podejmują trud i niebezpieczeństwo podróży, aby spotkać Jezusa w ludziach cierpiących i opuszczonych w najdalszych krańcach świata” – przypomniały dzieci.

Z kolei bp Piotr Libera podkreślił, że uczestnicząc w akcji Kolędników Misyjnych dzieci z diecezji płockiej pokazały, że chcą, aby „dzieci z Tajlandii żyły w bezpieczeństwie, i by wzrastały w dobru dla Boga i ludzi”.

W Mszy św. uczestniczyło troje misjonarzy z diecezji płockiej: pasjonistka s. Ismaela Kuchna – misjonarka w Kamerunie, ks. Radosław Zawadzki – misjonarz w Peru i ks. Adam Pergół – misjonarz w Zambii. Wygłosił także kazanie, w którym opowiedział dzieciom o warunkach, w których żyją ich afrykańscy rówieśnicy.

„Misje służą głoszeniu Ewangelii i pomaganiu ludziom w biednych krajach. Wielu z nich nigdy nie słyszało o Panu Bogu, a gdzie nie ma Boga, tam ludzie boją się szatana. W Afryce jest wielu czarowników, którzy na przykład zakładają straszne maski, aby przerazić ludzi, aby ci się ich bali. Gdy pojawia się tam misjonarz, zaczyna mówić o Bogu, o tym, że Bóg kocha ludzi i że jest większy od szatana. Daje świadectwo o Bożej miłości” – zwrócił się do młodych diecezjan.

W procesji z darami Kolędnicy Misyjni z diecezji płockiej między innymi przynieśli środki, jakie udało im się zebrać w swoich parafiach. Dziękował im za to ks. Grzegorz Mierzejewski, diecezjalny referent ds. misji.

Dalsza część spotkania Kolędników Misyjnych odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, gdzie między odbyła się prezentacja scenek kolędniczych.

