Bp Libera: wspólnie praktykujmy ekumenizm miłosierdzia

eg, Płock, 2017-01-18

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich wzięli udział 18 stycznia w nabożeństwie w świątyni ewangelickiej, inicjującym obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Wspólnie praktykujmy ekumenizm miłosierdzia” - zachęcił biskup płocki Piotr Libera, który był pierwszym biskupem katolickim w Płocku uczestniczącym w nabożeństwie w zborze ewangelickim.

W kazaniu bp Piotr Libera stwierdził, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Płocku, czyli doroczna „pielgrzymka ekumeniczna w Płocku”, mogłaby również nazywać się „kolędą”, ponieważ nawiedza się wówczas świątynie chrześcijańskie w mieście, starając się „uświęcić samych siebie”; jest modlitwa, rozmowa i rodzinna atmosfera.

Zaznaczył, że tegoroczny Tydzień Ekumeniczny rozpoczyna się w tym roku w zborze ewangelickim, gdyż mija 500 lat od kluczowego dla Reformacji dnia, kiedy to katolicki zakonnik – augustianin ojciec doktor Marcin Luter, ogłosił swoje 95 tez. Ocena tego wydarzenia „była i jest kwestią sporną”.

„Z jednej strony chcemy w tym roku celebrować miłość i łaskę Bożą, owo `usprawiedliwienie ludzkości jedynie przez łaskę`, które było i pozostaje główną troską Kościołów wyrosłych z dzieła Marcina Lutra. Z drugiej - podkreślamy ból spowodowany głębokimi podziałami, które dotknęły w XVI wieku Kościół zachodni. Chcemy to czynić, otwarcie ukazując i nazywając rany, a przede wszystkim dając sobie nawzajem sposobność do kolejnych kroków w stronę pojednania” – zaakcentował bp Libera.

Odwołał się do wizyty ekumenicznej w Lund w Szwecji papieża Franciszka w listopadzie 2016 roku, gdy ten uznał, że "doktryna o usprawiedliwieniu wyraża istotę ludzkiego życia przed Bogiem”. Z tą istotą wiary ewangelickiej współbrzmi wybrane przez organizatorów tegorocznego tygodnia hasło „Miłość Chrystusa przynagla nas” – „Caritas Christi urget nos”.

„To Jego miłość, Jego łaska jest pierwsza. Pierwsza od naszych uczynków, pierwsza od ludzkich wzorców świętości, pierwsza od tradycji. O tym właśnie przypominają wielkiej rodzinie chrześcijańskiej ewangelicy. Wspólnie możemy głosić istotę naszej wiary i konkretnie ukazywać światu Boże miłosierdzie” – podkreślił hierarcha.

Odwołując się do sytuacji, gdy wiele mówi się o smogu, o tym, że Boże stworzenie powinno być chronione przed skażeniem, przed ekonomią, przypomniał ideę papieża Franciszka, aby każdy pierwszy piątek września był Dniem Stworzenia. W Niemczech jest on obchodzony jako Ekumeniczny Dzień Stworzenia.

„Może on stać się wspaniałą okazją do dania świadectwa naszej wspólnej wierze w Boga jako Stwórcy, a także do przypomnienia o wspólnym zadaniu zachowania Bożego stworzenia. Przecież już w 2013 roku Kościoły w Polsce podpisały wspólny 'Apel o ochronę stworzenia', bardzo mądry, potrzebny i konkretny dokument” – stwierdził biskup płocki.

Zachęcił też do praktykowania „ekumenizmu miłosierdzia”. Powinien on oznaczać wspólną troskę o poprawę warunków życia w krajach, które masowo opuszczają uchodźcy. Cieszy więc akcja „Rodzina Rodzinie”, która polega na objęciu wsparciem przez polskie rodziny - rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Mogłoby to też być dzieło ekumeniczne.

Bp Libera podarował też ks. Szymonowi Czemborowi, proboszczowi Parafii Ewangelickiej w Płocku, unikatowy medal, wybity z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Z kolei gospodarz miejsca ks. Szymon Czembor przypomniał, że wspólna, ekumeniczna modlitwa, ma miejsce w Roku Reformacji, ogłoszonym 500 lat od wystąpienia Marcina Lutra.

„Jest wiele rzeczy, które nas łączą. Z prawosławnymi, to 1000 lat wspólnej historii, a z katolikami – 1500 lat. Cztery świece wigilijne, które palą się podczas naszego nabożeństwa, symbolizują wspólne dzieła: to troska o potrzebujących, o tych, którzy mają różnego rodzaju problemy” – zaznaczył proboszcz ewangelicki.

Podarował też przedstawicielom płockich Kościołów zbiory kazań na wszystkie niedziele roku autorstwa jego ojca – ks. Henryka Czembora, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Poza tym zgodnie ze zwyczajem w zborze ewangelickim, duchowni – reprezentanci Kościołów katolickiego, mariawickiego, prawosławnego i ewangelickiego, osobiście przed podanie ręki żegnali się z wszystkim uczestnikami nabożeństwa.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/