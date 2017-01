Płock: list katolików w obronie pakistańskiej chrześcijanki Asii Bibi

eg, Płock, 2017-01-19

„Jest rzeczą oburzającą i sprzeczną z podstawowymi prawami człowieka karanie więzieniem i śmiercią wyznawców Chrystusa, w imię fałszywych oskarżeń” - napisali w liście do Murada Alego, ambasadora Pakistanu w Polsce wierni diecezji płockiej, w obronie więzionej od 7 lat chrześcijanki Asii Bibi. List w ich imieniu podpisał biskup płocki Piotr Libera.

Wierni diecezji płockiej po raz kolejny skierowali na ręce Murada Alego, ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce, list w obronie niewinnie więzionej od 7 lat chrześcijanki Asii Bibi, matki pięciorga dzieci, oskarżonej o rzekome bluźnierstwo przeciw islamowi.

„Po raz kolejny zwracam się z apelem o uwolnienie chrześcijańskiej kobiety i matki Asii Bibi, która od wielu już lat przebywa w celi śmierci. Jest rzeczą oburzającą i sprzeczną z podstawowymi prawami człowieka karanie więzieniem i śmiercią wyznawców Chrystusa, w imię fałszywych oskarżeń” – napisał bp Piotr Libera.

Dołącza też prośbę o przekazanie apelu prezydentowi Islamskiej Republiki Pakistanu, licząc, że przesłana korespondencja tym razem „nie pozostanie bez echa”.

Do apelu biskupa płockiego, wzywającego do uwolnienia Asii Bibi, przyłączyło się 106 osób – członków Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty z Diecezji Płockiej.

Asia Bibi jest pakistańską chrześcijanką, matką pięciorga dzieci, od 7 lat przebywającą w więzieniu, ponieważ oskarża się ją o rzekome bluźnierstwo przeciw islamowi. W 2014 r. trybunał apelacyjny odrzucił jej prośbę o ułaskawienie. Pakistanka napisała list do papieża Franciszka, z prośbą o modlitwę. 22 lipca 2015 r. miała miejsce rozprawa w Sądzie Najwyższym, który uznał, że podczas rozpraw w sądzie I i II instancji doszło do istotnych nieprawidłowości i na tej podstawie zdecydował o oddaleniu wyroku śmierci i przejął sprawę do dalszego rozpoznania. Chrześcijanie na całym świecie prowadzą działania zmierzające do uwolnienia Asii Bibi, włączyły się w nie również różne organizacje w Polsce.

