Płock: nieszpory ekumeniczne w katedrze mariawickiej

eg, Płock, 2017-01-19

„Strzeżmy się pogaństwa obojętności” – przestrzegł bp Mirosław Milewski 19 stycznia w katedrze mariawickiej w Płocku. Uczestniczył w nieszporach o Przenajświętszym Sakramencie, którym przewodniczył ks. Grzegorz M. Dominik Miller, proboszcz parafii mariawickiej w Warszawie.

„`Miłość Chrystusa przynagla nas` (2 Kor 5, 14). Do czego przynagla nas miłość naszego Pana, w którego krzyż tu się wpatrujemy?” – pytał obecnych w świątyni mariawickiej bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Przypomniał też, że Polska Rada Ekumeniczna w materiałach duszpasterskich na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jako motto na dzień 19 stycznia podała słowa św. Pawła „Nie żyjemy już dla siebie” (2 Kor 5, 15). Są one „kontynuacją wezwania przynaglającej miłości”.

„Jeśli na początku Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa chcemy, by ci, którzy żyją wokół nas, zaufali nam i uwierzyli w prawdy, które głosimy, to my wszyscy, którzy nosimy zaszczytne imię chrześcijan, musimy przestać żyć dla siebie, a ciągle od nowa myśleć o drugich. To jest nasze wspólne zadanie, od którego nie możemy się wymówić przed naszym Panem, który sądzić nas będzie z miłości” – zaakcentował hierarcha.

Zaznaczył, że papież Franciszek przestrzegał zgromadzonych w Asyżu na modlitwie ekumenicznej o pokój przed obojętnością, która jest „wirusem paraliżującym, czyniącym biernymi i nieczułymi”, chorobą dotykającą samego centrum religijności, rodząc nowe, niezwykle smutne pogaństwo – „pogaństwo obojętności”.

„Brońmy się od tego wirusa obojętności na drugiego człowieka! Miłość naszego Pana, której doświadczamy każdego dnia, wzywa nas – katolików, mariawitów, prawosławnych, protestantów, wszystkich chrześcijan, byśmy ją nieśli innym. W takich dziełach chrześcijańskiej `caritas` najpełniej objawi się nasza jedność. Szukajmy więc, w jaki sposób razem, jedni z drugimi, możemy działać w imię tej miłości bliźniego” – wezwał bp Milewski.

Zachęcił do wspólnych inicjatyw dobroczynnych, pamięci o ubogich, rozwijania miłości do Ojczyzny, budowania chrześcijańskiej wizji świata. Podkreślił, że obecnie konieczna wydaje się troska o to, by Boże przykazania, chrześcijańskie rozumienie małżeństwa i rodziny były przez wszystkie Kościoły z całą mocą przypominane, by ich wierni żyli tymi prawdami w swoich parafiach i rodzinach.

Dodał, że „jedność powinna być konkretna, bo Boża miłość jest konkretna”. Nie wolno być obojętnymi na siebie, na drugich, a szczególnie na najbardziej potrzebujących.

Bp Milewski podarował także bp. M. Karolowi Babi, na znak braterstwa oraz na pamiątkę pierwszego spotkania obu biskupów - stułę kapłańską.

Za obecność na nabożeństwie dziękował wszystkim bp M. Karol Babi, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

W mariawickich Nieszporach o Przenajświętszym Sakramencie uczestniczyli duchowni i wierni płockich Kościołów chrześcijańskich: Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, katolicy, prawosławni i ewangelicy.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/